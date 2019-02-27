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Posted 27 февраля 2019, 08:05

Published 27 февраля 2019, 08:05

Modified 1 декабря 2024, 08:19

Updated 1 декабря 2024, 08:19

В Белгороде ищут виновного в пожаре на строительной свалке на улице Куйбышева

В Белгороде ищут виновного в пожаре на строительной свалке на улице Куйбышева

27 февраля 2019, 08:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пожар
26 февраля пожарные Белгородской области несколько раз выезжали на тушение мусора.

Так, в 07:18 на Ржевском шоссе в Шебекино загорелся крупногабаритный мусорный контейнер. Причины ЧП пока неизвестны, на его тушение у пожарных части № 12 ушло около получаса.

В тот же день вспыхнул строительный мусор на открытой площадке на ул. Куйбышева в Белгороде. Площадь пожара составила 2 кв. м, личность виновника пока не установили. Также поздно вечером по неизвестным причинам горел мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Крутикова в Старом Осколе. На ликвидацию возгорания у трёх пожарных частей города ушло меньше десяти минут.

Вторник отличился ещё одним пожаром – на этот раз горел дачный домик на ул. М. Горького в Шебекино. Огонь повредил кровлю, причины устанавливаются.

Помимо этого, поисково-спасательная служба области изъяла и уничтожила на полигоне 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружил строитель на ул. Кидалова в селе Ястребово Белгородского района.

#Новости#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Мусор#Свалка#Шебекино#Мусоропровод
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