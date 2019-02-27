В Белгороде ищут виновного в пожаре на строительной свалке на улице Куйбышева

В тот же день вспыхнул строительный мусор на открытой площадке на ул. Куйбышева в Белгороде. Площадь пожара составила 2 кв. м, личность виновника пока не установили. Также поздно вечером по неизвестным причинам горел мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Крутикова в Старом Осколе. На ликвидацию возгорания у трёх пожарных частей города ушло меньше десяти минут.