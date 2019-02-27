В Белгороде ищут виновного в пожаре на строительной свалке на улице Куйбышева

Posted 27 февраля 2019, 08:05
Published 27 февраля 2019, 08:05
Modified 1 декабря 2024, 08:19
Updated 1 декабря 2024, 08:19
Так, в 07:18 на Ржевском шоссе в Шебекино загорелся крупногабаритный мусорный контейнер. Причины ЧП пока неизвестны, на его тушение у пожарных части № 12 ушло около получаса.
В тот же день вспыхнул строительный мусор на открытой площадке на ул. Куйбышева в Белгороде. Площадь пожара составила 2 кв. м, личность виновника пока не установили. Также поздно вечером по неизвестным причинам горел мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Крутикова в Старом Осколе. На ликвидацию возгорания у трёх пожарных частей города ушло меньше десяти минут.
Вторник отличился ещё одним пожаром – на этот раз горел дачный домик на ул. М. Горького в Шебекино. Огонь повредил кровлю, причины устанавливаются.
Помимо этого, поисково-спасательная служба области изъяла и уничтожила на полигоне 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружил строитель на ул. Кидалова в селе Ястребово Белгородского района.