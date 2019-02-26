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Posted 26 февраля 2019, 06:37

Published 26 февраля 2019, 06:37

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

В феврале бешенством в Белгородской области заболели две собаки и одна кошка

В феврале бешенством в Белгородской области заболели две собаки и одна кошка

26 февраля 2019, 06:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За второй месяц года специалисты Белгородской МВЛ выявили три случая бешенства.

Инфицированными оказались две собаки из Белгородского района и областного центра, а также одна кошка из Красненского района.

Всего с января в лаборатории изучили 29 проб, восемь из которых дали положительный результат. Так, бешенство обнаружили у четырёх кошек, трёх собак и лисы. Случаи заболевания зарегистрированы в шести районах.

При этом специалисты указывают на снижение уровня заболеваемости по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Тогда за январь и февраль из 89 проб 44 оказались положительными. В основном бешенство выявлялось у домашних собак и кошек – 36 случаев, сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Бешенство#Кошка#Красненский район#Февраль#Собаки
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