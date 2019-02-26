В Белгородской области официально зарегистрирован только один коллектор

Согласно статье 7 закона № 230-ФЗ беспокоить должника кредитор не может до восьми часов утра и после 22 часов вечера в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Встречаться лично можно один раз в неделю, звонить по телефону – максимум один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц.