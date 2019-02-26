bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2019, 12:48

Published 26 февраля 2019, 12:48

Modified 20 августа 2024, 01:06

Updated 20 августа 2024, 01:06

В Белгородской области официально зарегистрирован только один коллектор

В Белгородской области официально зарегистрирован только один коллектор

26 февраля 2019, 12:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Остальные работают нелегально.

На территории Белгородской области только один коллектор числится в реестре, рассказали на пресс-конференции в Отделении Белгород Банка России. Жаловаться на работу коллекторов следует в службу судебных приставов, но по привычке белгородцы обращаются и в Банк России.

- «По накатанной» иногда приходят жалобы. Мы их сразу переадресовываем в службу судебных приставов, потому что сейчас это их юрисдикция, они принимают решения по действиям коллекторских агентств.

Андрей Беленко, управляющий Отделением Белгород Банка России

Начальник юридического отдела Инна Гребенникова отметила, что в Белгородской области зарегистрирован только один коллектор.

- Все остальные, получается, кто? Нелегалы. Потребители должны понимать, что, если к нему обращается коллектор по поводу взыскания в досудебном порядке той или иной суммы долга, коллектор должен быть официальным и работать в правовом поле. У нас такой один. Инна Гребенникова

Между тем жалобы по звонкам из микрофинансовых организаций или кредитно-потребительских кооперативов, если вас беспокоят чаще, чем положено по закону, или в неположенное время, по-прежнему принимают в Банке России.

Согласно статье 7 закона № 230-ФЗ беспокоить должника кредитор не может до восьми часов утра и после 22 часов вечера в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Встречаться лично можно один раз в неделю, звонить по телефону – максимум один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц.

В Белгородской области работают 25 МФО, 36 КПК, 46 ломбардов и четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива. Наиболее развитый сегмент – МФО и КПК. По КПК регион занимает второе место в ЦФО после Московской области.

Банк России проверяет работу организаций. В 2018 году 62 из них имели признаки нелегальной деятельности, а девять ломбардов и ещё один неидентифицированный субъект внесли в единую базу занимающихся нелегальной деятельностью.

Материалы по теме
Белгородцам посоветовали, как действовать, если «достают» коллекторы200 тыс. рублей штрафа заплатят коллекторы, запугавшие белгородкуКоллекторы стали беспокоить белгородцев в два раза чаще
#Евгений Грицков#Новости#Экономика#Эксклюзив#Отделение Белгород Банка России#МФО#Ломбарды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика