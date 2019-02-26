В Белгородской области официально зарегистрирован только один коллектор

Posted 26 февраля 2019, 12:48
Published 26 февраля 2019, 12:48
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
На территории Белгородской области только один коллектор числится в реестре, рассказали на пресс-конференции в Отделении Белгород Банка России. Жаловаться на работу коллекторов следует в службу судебных приставов, но по привычке белгородцы обращаются и в Банк России.
- «По накатанной» иногда приходят жалобы. Мы их сразу переадресовываем в службу судебных приставов, потому что сейчас это их юрисдикция, они принимают решения по действиям коллекторских агентств.
Андрей Беленко, управляющий Отделением Белгород Банка России
Начальник юридического отдела Инна Гребенникова отметила, что в Белгородской области зарегистрирован только один коллектор.
- Все остальные, получается, кто? Нелегалы. Потребители должны понимать, что, если к нему обращается коллектор по поводу взыскания в досудебном порядке той или иной суммы долга, коллектор должен быть официальным и работать в правовом поле. У нас такой один. Инна Гребенникова
Между тем жалобы по звонкам из микрофинансовых организаций или кредитно-потребительских кооперативов, если вас беспокоят чаще, чем положено по закону, или в неположенное время, по-прежнему принимают в Банке России.
Согласно статье 7 закона № 230-ФЗ беспокоить должника кредитор не может до восьми часов утра и после 22 часов вечера в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Встречаться лично можно один раз в неделю, звонить по телефону – максимум один раз в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц.
В Белгородской области работают 25 МФО, 36 КПК, 46 ломбардов и четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива. Наиболее развитый сегмент – МФО и КПК. По КПК регион занимает второе место в ЦФО после Московской области.
Банк России проверяет работу организаций. В 2018 году 62 из них имели признаки нелегальной деятельности, а девять ломбардов и ещё один неидентифицированный субъект внесли в единую базу занимающихся нелегальной деятельностью.