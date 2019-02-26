bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2019, 12:31

Published 26 февраля 2019, 12:31

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

ФОК и стадион построят в Октябрьском Белгородской области

ФОК и стадион построят в Октябрьском Белгородской области

26 февраля 2019, 12:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Кроме того, в посёлке пообещали привести в порядок дороги.

2019-й в Белгородском районе объявлен годом Октябрьского. В посёлке возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и построят стадион, починят 21,9 км дорог.

Здание бывшего Дома быта капитально отремонтируют. После здесь разместятся детская и взрослая библиотека, МФЦ. Также в планах – комплексное благоустройство дворов.

Планы развития посёлка местные жители обсуждали с главой администрации Белгородского района Анатолием Попковым. После граждане проголосовали за территорию, которую облагородят в первую очередь по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, рассказали в администрации Белгородского района.

Материалы по теме
Управляющую компанию в Октябрьском оштрафовали за незаконную свалкуВ посёлке Октябрьском выясняют причины массовой гибели рыбы в пруду
#Новости#Общество#ФОК#Стадион#Октябрьский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика