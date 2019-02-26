ФОК и стадион построят в Октябрьском Белгородской области

Posted 26 февраля 2019, 12:31
Published 26 февраля 2019, 12:31
Modified 20 августа 2024, 04:32
Updated 20 августа 2024, 04:32
2019-й в Белгородском районе объявлен годом Октябрьского. В посёлке возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и построят стадион, починят 21,9 км дорог.
Здание бывшего Дома быта капитально отремонтируют. После здесь разместятся детская и взрослая библиотека, МФЦ. Также в планах – комплексное благоустройство дворов.
Планы развития посёлка местные жители обсуждали с главой администрации Белгородского района Анатолием Попковым. После граждане проголосовали за территорию, которую облагородят в первую очередь по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, рассказали в администрации Белгородского района.