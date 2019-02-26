ФОК и стадион построят в Октябрьском Белгородской области

Планы развития посёлка местные жители обсуждали с главой администрации Белгородского района Анатолием Попковым. После граждане проголосовали за территорию, которую облагородят в первую очередь по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, рассказали в администрации Белгородского района.