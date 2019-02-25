Участок у домов белгородских «олигархов» стоит 1 рубль и освещается за счёт бюджета

11 января ИА «Бел.Ру» писало о том, что территорию «Ольшанец Парка» Владимира Зотова больше не будут освещать за счёт бюджета. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат поселкового собрания Разумного Вадим Шупик. С 2016 года электроэнергию для 158 фонарей на территории «Ольшанец Парка» оплачивали из бюджетов посёлка Разумное и Белгородской области пополам. Стоило это 500 тысяч рублей в год.
Шупик попросил исключить из списка частную территорию, поселковое собрание приняло соответствующее решение. В феврале оказалось, что те же 158 точек снова будут освещаться за счёт бюджета, но числятся уже как фонари на улице Прелестной и переулке Прелестном.
- Я не поверил ответу и попросил предоставить муниципальный контракт и приложения к нему на 2019 год. Там те же 158 светоточек почему-то присоединены к другим трансформаторным подстанциям и значатся на улице Прелестной и переулке Прелестном. При этом такой улицы я не нашёл ни в списке на сайте района, где указаны места проживания избирателей, ни в списке на обслуживание врачами. Задам этот вопрос главе администрации господину Чамкаеву.
Вадим Шупик, депутат поселкового собрания Разумного
Глава администрации посёлка Разумное Василий Чамкаев в письменном ответе депутатам разъяснил, что уже после заключения контракта на освещение территорию обследовала рабочая группа и установила, что там расположены трансформаторные подстанции, обеспечивающие освещение автомобильной дороги, территории ИЖС на улице Прелестной и одноимённом переулке, подъездного пути и пешеходной зоны.
Ссылаясь на закон 131-ФЗ, он объяснил, что благоустройство там относится к вопросам местного значения. Поэтому администрация посёлка и ПАО «МРСК Центра» подписали дополнительное соглашение, куда вошли эти 158 точек.
Согласно выписке из реестра объектов недвижимости, этот участок находится в аренде у ООО «Ольшанец Парк» с 25 мая 2016 по 9 июля 2062 года. Аренда – для целей, не связанных со строительством.
Юрист Иван Барсуков разъяснил нам, что освещение на арендованной территории может оплачивать как арендатор, так и арендодатель, в зависимости от того, что прописано в договоре аренды.
- Взял ли на себя арендатор его освещать, либо эта обязанность осталась за арендодателем. Если по условиям договора аренды на период всего срока действия обязанность по освещению лежит на арендаторе, то необходимо ставить вопрос о расторжении указанного соглашения, в том числе и в судебном порядке. Истцом должна выступить администрация соответствующего муниципального образования. Иван Барсуков
Получается, что территорию «Ольшанец Парка» могут освещать и на законных основаниях. Мы направили запрос в администрацию Разумного с просьбой уточнить этот момент.
Участок этот, площадью более 89,3 тысячи м², имеет, по той же выписке из реестра, кадастровую стоимость 1 рубль. Если посмотреть на него на публичной кадастровой карте России, можно увидеть, что он включает в себя часть водоёма, примыкает к жилым домам в переулке Прелестном и окружает ресторан «Ривьера», виллы «Екатерина» и «Елизавета», административные здания и частные коттеджи на улице Прелестной.
По данным выписок, полученных в Росреестре, земельными участками и домами площадью от 427 до 838 м² в переулке Прелестном владеют Соловьёв Александр Кириллович, Бобрицкий Геннадий Алексеевич, Зотов Владимир Фёдорович и ООО «Ольшанец Парк».
Владимир Зотов и Александр Соловьёв – имена совладельцев группы компаний «Агро-Белогорье». Геннадий Бобрицкий – имя совладельца АО «Приосколье».
Большинство кирпичных коттеджей в 684 м² с подземными этажами на улице Прелестной тоже принадлежат «Ольшанец Парку». Среди владельцев жилья мы обнаружили Ларису Владимировну Ковалёву. Дома построены в 2014-15 годы, кадастровая стоимость каждого – более 21,1 млн рублей.
Справка. По данным Росстата, владелец ООО «Ольшанец Парк» с 22 июня 2016 года – гражданин России. В ЕГРЮЛ 20 июня 2016 года владельцем доли в 100 % уставного капитала указан депутат Белгородской областной Думы Владимир Зотов.
При этом в системе «СПАРК-Интерфакс» в структуре собственников ООО владельцем указана Группа компаний «Агро-Белогорье», где, в свою очередь, Владимир Зотов имеет 72,5 % доли. 29 декабря 2018 года в Федеральной налоговой службе владельцем также зарегистрировано ООО «ГК Агро-Белогорье».
По итогам 2017 года в ООО «Ольшанец Парк» выручка от продажи составила 7,75 млн рублей, а чистый убыток – 56,3 млн рублей. С 1 ноября 2018 года генеральным директором ООО стала Лариса Ковалёва, занимавшая эту должность с 2011 по 2016 годы.