Участок у домов белгородских «олигархов» стоит 1 рубль и освещается за счёт бюджета

- Я не поверил ответу и попросил предоставить муниципальный контракт и приложения к нему на 2019 год. Там те же 158 светоточек почему-то присоединены к другим трансформаторным подстанциям и значатся на улице Прелестной и переулке Прелестном. При этом такой улицы я не нашёл ни в списке на сайте района, где указаны места проживания избирателей, ни в списке на обслуживание врачами. Задам этот вопрос главе администрации господину Чамкаеву.