С Днём защитника Отечества поздравляют белгородцев первые лица региона

Главным и самым могущественным оружием была и остаётся неразрывная связь армии и народа. И это ещё раз наглядно подтвердила Великая Отечественная война, когда каждый, на своём месте, стал на защиту Отчизны. В этот день хочется сердечно поблагодарить ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.