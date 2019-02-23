bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2019, 06:00

Published 23 февраля 2019, 06:00

Modified 20 августа 2024, 00:28

Updated 20 августа 2024, 00:28

С Днём защитника Отечества поздравляют белгородцев первые лица региона

С Днём защитника Отечества поздравляют белгородцев первые лица региона

23 февраля 2019, 06:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Праздничное послание передаёт пресс-служба правительства Белгородской области.

С наилучшими пожеланиями к жителям региона обращаются губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.

Дорогие белгородцы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защитника Отечества. Этот праздник стал символом смелости и стойкости, умения брать на себя ответственность и готовности прийти на помощь, преданности Родине и данному слову!

На Белгородчине, веками стоящей на передовых рубежах Отчизны, дававшей яростный отпор многочисленным вражеским вторжениям, самым глубоким уважением пользовались воины – защитники родной земли, заступники мирных тружеников.

Главным и самым могущественным оружием была и остаётся неразрывная связь армии и народа. И это ещё раз наглядно подтвердила Великая Отечественная война, когда каждый, на своём месте, стал на защиту Отчизны. В этот день хочется сердечно поблагодарить ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.

Наследники Великой Победы с честью выполняют воинскую присягу, отстаивая интересы Родины в ходе локальных военных действий, охраняя суверенитет и границы нашей страны. Профессиональные военные, будучи в запасе, продолжают защищать Отчизну – растить патриотов в кадетских классах и военных клубах. Они берут на себя важную миссию – беречь память о ратном подвиге, прививать любовь к истории родной страны, передавать подрастающему поколению увлечённость военным делом.

Принимая эстафету мужества, юные белгородцы с честью проходят срочную службу в Вооружённых силах России, демонстрируют высокую дисциплинированность и прекрасную боевую выучку, широкий кругозор, без которого сегодня невозможно овладеть высокотехнологичным армейским арсеналом.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

#Новости#Общество#Евгений Савченко#Поздравление#23 февраля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика