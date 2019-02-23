С Днём защитника Отечества поздравляют белгородцев первые лица региона

Posted 23 февраля 2019, 06:00
Published 23 февраля 2019, 06:00
Modified 20 августа 2024, 00:28
Updated 20 августа 2024, 00:28
С наилучшими пожеланиями к жителям региона обращаются губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор по региону Александр Закоржевский.
Дорогие белгородцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защитника Отечества. Этот праздник стал символом смелости и стойкости, умения брать на себя ответственность и готовности прийти на помощь, преданности Родине и данному слову!
На Белгородчине, веками стоящей на передовых рубежах Отчизны, дававшей яростный отпор многочисленным вражеским вторжениям, самым глубоким уважением пользовались воины – защитники родной земли, заступники мирных тружеников.
Главным и самым могущественным оружием была и остаётся неразрывная связь армии и народа. И это ещё раз наглядно подтвердила Великая Отечественная война, когда каждый, на своём месте, стал на защиту Отчизны. В этот день хочется сердечно поблагодарить ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.
Наследники Великой Победы с честью выполняют воинскую присягу, отстаивая интересы Родины в ходе локальных военных действий, охраняя суверенитет и границы нашей страны. Профессиональные военные, будучи в запасе, продолжают защищать Отчизну – растить патриотов в кадетских классах и военных клубах. Они берут на себя важную миссию – беречь память о ратном подвиге, прививать любовь к истории родной страны, передавать подрастающему поколению увлечённость военным делом.
Принимая эстафету мужества, юные белгородцы с честью проходят срочную службу в Вооружённых силах России, демонстрируют высокую дисциплинированность и прекрасную боевую выучку, широкий кругозор, без которого сегодня невозможно овладеть высокотехнологичным армейским арсеналом.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!