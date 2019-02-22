Жителю Губкина выдали кредит по чужому паспорту

С заявлением в полицию обратился 51-летний мужчина – он пожаловался на претензии со стороны микрофинансовой организации по поводу невыплаты кредита. По его словам, денег в долг он не брал, да и паспорт недавно потерял, сообщает УМВД России по Белгородской области.