Жителю Губкина выдали кредит по чужому паспорту

Posted 22 февраля 2019, 09:52
Published 22 февраля 2019, 09:52
Modified 20 августа 2024, 00:28
Updated 20 августа 2024, 00:28
С заявлением в полицию обратился 51-летний мужчина – он пожаловался на претензии со стороны микрофинансовой организации по поводу невыплаты кредита. По его словам, денег в долг он не брал, да и паспорт недавно потерял, сообщает УМВД России по Белгородской области.
В ходе расследования выяснилось, что 30-летний знакомый потерпевшего украл его документ во время недавнего застолья. В кредитной организации он взял по чужому паспорту 10 тыс. рублей и потратил их на личные нужды.
В отношении мужчины открыто сразу два уголовных дела – за похищение документа и мошенничество.