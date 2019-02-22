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Posted 22 февраля 2019, 09:52

Published 22 февраля 2019, 09:52

Modified 20 августа 2024, 00:28

Updated 20 августа 2024, 00:28

Жителю Губкина выдали кредит по чужому паспорту

Жителю Губкина выдали кредит по чужому паспорту

22 февраля 2019, 09:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Паспорт
Известная шутка про кредит и чужой паспорт стала реальностью для одного из жителей Губкина Белгородской области.

С заявлением в полицию обратился 51-летний мужчина – он пожаловался на претензии со стороны микрофинансовой организации по поводу невыплаты кредита. По его словам, денег в долг он не брал, да и паспорт недавно потерял, сообщает УМВД России по Белгородской области.

В ходе расследования выяснилось, что 30-летний знакомый потерпевшего украл его документ во время недавнего застолья. В кредитной организации он взял по чужому паспорту 10 тыс. рублей и потратил их на личные нужды.

В отношении мужчины открыто сразу два уголовных дела – за похищение документа и мошенничество.

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