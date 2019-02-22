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Posted 22 февраля 2019, 07:21

Published 22 февраля 2019, 07:21

Modified 20 августа 2024, 00:28

Updated 20 августа 2024, 00:28

Центр организации дорожного движения появится в Белгородской области

Центр организации дорожного движения появится в Белгородской области

22 февраля 2019, 07:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Главной целью новой организации станет повышение безопасности на дорогах.

Создание центра обсуждали на областной межведомственной комиссии с участием замглавы региональной ГИБДД Олега Толстого. Проект только разрабатывается, однако уже известно, что среди его основных задач будет организация и контроль движения на дорогах области, установка и содержание технических средств организации дорожного движения, а также ведение реестра общественных парковок, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Участники совещания также затронули ситуацию с пассажирскими перевозками. За минувший год сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 1,3 тыс. автобусов, выписали 597 протоколов водителям, составили 84 административных материала в отношении должностных лиц и 11 – в отношении юрлиц. Рейды продолжаются и сейчас.

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#Новости#Общество#Гибдд#Центр организации дорожного движения
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