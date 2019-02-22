Центр организации дорожного движения появится в Белгородской области

Posted 22 февраля 2019, 07:21
Published 22 февраля 2019, 07:21
Modified 20 августа 2024, 00:28
Updated 20 августа 2024, 00:28
Создание центра обсуждали на областной межведомственной комиссии с участием замглавы региональной ГИБДД Олега Толстого. Проект только разрабатывается, однако уже известно, что среди его основных задач будет организация и контроль движения на дорогах области, установка и содержание технических средств организации дорожного движения, а также ведение реестра общественных парковок, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Участники совещания также затронули ситуацию с пассажирскими перевозками. За минувший год сотрудники Госавтоинспекции проверили почти 1,3 тыс. автобусов, выписали 597 протоколов водителям, составили 84 административных материала в отношении должностных лиц и 11 – в отношении юрлиц. Рейды продолжаются и сейчас.