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Posted 20 февраля 2019,, 08:44

Published 20 февраля 2019,, 08:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Медведев: Россияне должны платить за фактически накопленный мусор

20 февраля 2019, 08:44
Российские власти заморозили плату за вред окружающей среде на пять лет.

До 2023 года размер платежа останется на уровне 95 рублей за тонну твёрдых коммунальных отходов. Соответствующий документ накануне подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, о чём он рассказал на селекторном совещании с руководителями регионов.

По его словам, это уменьшит тарифы и даст россиянам возможность платить за фактический объём мусора в контейнерах. Медведев указал на необходимость «перестроить отрасль» и не допустить резкого роста платы за вывоз отходов.

Напомним, что в ходе недавнего рейда активисты белгородского отделения ОНФ проверили, как исполняется «мусорная» реформа. Инспекция выявила некоторые пробелы, заполнить которые должен региональный оператор ООО «Центр экологической безопасности». Средняя плата за вывоз ТКО в Белгородской области – 97,8 рубля с человека.

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#Новости#Экономика#Мусор#Дмитрий медведев#Мусорная реформа#Плата
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