Медведев: Россияне должны платить за фактически накопленный мусор

Posted 20 февраля 2019,, 08:44
Published 20 февраля 2019,, 08:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
До 2023 года размер платежа останется на уровне 95 рублей за тонну твёрдых коммунальных отходов. Соответствующий документ накануне подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, о чём он рассказал на селекторном совещании с руководителями регионов.
По его словам, это уменьшит тарифы и даст россиянам возможность платить за фактический объём мусора в контейнерах. Медведев указал на необходимость «перестроить отрасль» и не допустить резкого роста платы за вывоз отходов.
Напомним, что в ходе недавнего рейда активисты белгородского отделения ОНФ проверили, как исполняется «мусорная» реформа. Инспекция выявила некоторые пробелы, заполнить которые должен региональный оператор ООО «Центр экологической безопасности». Средняя плата за вывоз ТКО в Белгородской области – 97,8 рубля с человека.