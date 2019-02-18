Реформа не спасает. Трудоспособных людей в Белгородской области всё меньше

Posted 18 февраля 2019, 09:19
Published 18 февраля 2019, 09:19
Modified 20 августа 2024, 05:44
Updated 20 августа 2024, 05:44
За пять лет трудоспособное население в Белгородской области уменьшится на 40 с лишним тысяч человек. По итогам 2016 года оно составило 877,7 тысячи, на 2021 год правительство региона прогнозирует в лучшем случае 825 600 человек трудоспособного возраста.
При этом численность населения старше трудоспособного возраста будет расти, несмотря на проводимую в России пенсионную реформу. По пессимистичным прогнозам в 2019 году пенсионеров в Белгородской области станет почти на восемь тысяч больше, а к 2022 году – ещё на 17 тысяч.
Обусловлено это в том числе и растущей продолжительностью жизни белгородцев. Так, с 2016 года она выросла почти на полтора года – до 74 лет и четырёх месяцев. В 2020 году область по этому показателю должна перейти рубеж в 75 лет.
Число родившихся правительство планирует к 2022 году удержать на уровне 2017 года, когда на тысячу человек рождалось 9,7 ребёнка. На одну женщину в регионе приходится в среднем 1,4 ребёнка. Показатели смертности – 13,5 человека на тысячу населения – тоже должны остаться на прежнем уровне.
Убыль населения хотят сократить. Оптимистический прогноз на 2019 год – 3,7 человека на тысячу населения, на 2021 год – 3,5.