Реформа не спасает. Трудоспособных людей в Белгородской области всё меньше

При этом численность населения старше трудоспособного возраста будет расти, несмотря на проводимую в России пенсионную реформу. По пессимистичным прогнозам в 2019 году пенсионеров в Белгородской области станет почти на восемь тысяч больше, а к 2022 году – ещё на 17 тысяч.