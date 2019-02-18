По избиению врача в Белгородской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК

Posted 18 февраля 2019, 12:57
Published 18 февраля 2019, 12:57
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
14 февраля в селе Беловском Белгородского района избили мужчину около его дома. По неподтверждённой официально информации, пострадавшим был заведующий хирургическим отделением больницы № 2 Белгорода Игорь Шестаков.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области личность потерпевшего не назвали. Но ИА «Бел.Ру» сперва сообщили, что по факту нападения на мужчину в Беловском уголовное дело завели по ч. 1 ст. 318 УК – за причинение вреда здоровью представителю власти.
Позже выяснилось, что в сводке первоначально указали статью 118 УК – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а в итоге, после установления обстоятельств преступления, дело завели по ч. 1 ст. 111 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Преступникам по статье полагается лишение свободы на срок до восьми лет.