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Posted 18 февраля 2019, 12:57

Published 18 февраля 2019, 12:57

Modified 20 августа 2024, 01:06

Updated 20 августа 2024, 01:06

По избиению врача в Белгородской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК

По избиению врача в Белгородской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК

18 февраля 2019, 12:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
Информация об избиении представителя власти не подтвердилась.

14 февраля в селе Беловском Белгородского района избили мужчину около его дома. По неподтверждённой официально информации, пострадавшим был заведующий хирургическим отделением больницы № 2 Белгорода Игорь Шестаков.

В пресс-службе УМВД по Белгородской области личность потерпевшего не назвали. Но ИА «Бел.Ру» сперва сообщили, что по факту нападения на мужчину в Беловском уголовное дело завели по ч. 1 ст. 318 УК – за причинение вреда здоровью представителю власти.

Позже выяснилось, что в сводке первоначально указали статью 118 УК – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а в итоге, после установления обстоятельств преступления, дело завели по ч. 1 ст. 111 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Преступникам по статье полагается лишение свободы на срок до восьми лет.

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