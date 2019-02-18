По избиению врача в Белгородской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК

В пресс-службе УМВД по Белгородской области личность потерпевшего не назвали. Но ИА «Бел.Ру» сперва сообщили, что по факту нападения на мужчину в Беловском уголовное дело завели по ч. 1 ст. 318 УК – за причинение вреда здоровью представителю власти.