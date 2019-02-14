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ТПП: бизнес нужно привлекать к проектам по здоровому питанию

14 февраля 2019, 14:40
Фото: "Партнёрские проекты" РБК+
Вопросы здоровья и долголетия россиян обсудили в первый день РИФ-2019.

Инвестиционный форум в Сочи открылся выставкой «Здоровое общество на пути к цели 80+». Тема для обсуждения была в тон экспозиции – как повысить продолжительность жизни граждан.

По плану властей уже к 2024 году россияне должны жить в среднем 78 лет (сейчас – 71 год). После 2030-го продолжительность должна вырасти до 80 лет. Как считают участники форума, эта цель достижима, если привить культуру активного образа жизни и здорового питания.

Одна из главных задач сейчас, по мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, − повысить спрос на полезные продукты. Формировать культуру здорового питания нужно со школы, чтобы таким образом достучаться и до взрослых. Активно в таких проектах должен участвовать бизнес, а ТПП расскажет о существующих возможностях, подчеркнул глава ведомства.

Высказался Катырин и о проблеме трудоустройства людей старшего возраста. Сегодня государство создаёт для них хорошие условия, но за счёт предпринимателей. А у самих бизнесменов нет никаких поощряющих стимулов (в том числе налоговых). Власти должны хорошо проработать этот вопрос, считает президент ТПП.

Пока же в планах правительства – реализация нацпроекта по повышению продолжительности жизни. Как пояснила министр здравоохранения Вероника Скворцова, регионы уже готовы к его исполнению, рассказали в программе «Бизнес-новость» РБК+.

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#Новости#ТПП#РИФ-2019#Сергей Катырин#Экономика
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