ТПП: бизнес нужно привлекать к проектам по здоровому питанию

По плану властей уже к 2024 году россияне должны жить в среднем 78 лет (сейчас – 71 год). После 2030-го продолжительность должна вырасти до 80 лет. Как считают участники форума, эта цель достижима, если привить культуру активного образа жизни и здорового питания.