Финансовые знания белгородцев высоко оценили на РИФ-2019 в Сочи

Posted 14 февраля 2019, 14:25
Published 14 февраля 2019, 14:25
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Жителей субъектов РФ оценивали по трём показателям: финансовые знания, финансовые навыки и финансовые установки. В каждом регионе опросили 1 000 человек.
В итоге по показателю «Финансовые знания» Белгородская область заняла первое место. Министр финансов Антон Силуанов вручил награду начальнику регионального департамента цифрового развития Евгению Мирошникову, сообщили в пресс-службах регионального правительства и отделения ГУ Банка России по ЦФО.
Отрадно то, что белгородцы проявили высокий уровень финансовых знаний – это итог большой работы различных ведомств, органов власти и средств массовой информации в области финансового просвещения. Со своей стороны, Отделением Белгород Банка России в 2018 году проведено более 150 лекций, занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей, людей преклонного возраста, малого бизнеса. Очными мероприятиями по финансовой грамотности в 2018 году было охвачено более 4,5 тысячи белгородцев. Помимо этого, более 47 тысяч слушателей приняло участие в онлайн-уроках финансовой грамотности только в осеннюю сессию. Теперь нам предстоит переместить фокус своих усилий на умение граждан применять свои знания на практике. Белгородцам предстоит повышать уровень своих навыков и финансовых установок.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области главного управления Банка России по ЦФО