Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2019, 14:25

Published 14 февраля 2019, 14:25

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Финансовые знания белгородцев высоко оценили на РИФ-2019 в Сочи

14 февраля 2019, 14:25
На форуме представили первый рейтинг финансовой грамотности регионов России.
Сюжет
Рейтинг

Жителей субъектов РФ оценивали по трём показателям: финансовые знания, финансовые навыки и финансовые установки. В каждом регионе опросили 1 000 человек.

В итоге по показателю «Финансовые знания» Белгородская область заняла первое место. Министр финансов Антон Силуанов вручил награду начальнику регионального департамента цифрового развития Евгению Мирошникову, сообщили в пресс-службах регионального правительства и отделения ГУ Банка России по ЦФО.

Отрадно то, что белгородцы проявили высокий уровень финансовых знаний – это итог большой работы различных ведомств, органов власти и средств массовой информации в области финансового просвещения. Со своей стороны, Отделением Белгород Банка России в 2018 году проведено более 150 лекций, занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей, людей преклонного возраста, малого бизнеса. Очными мероприятиями по финансовой грамотности в 2018 году было охвачено более 4,5 тысячи белгородцев. Помимо этого, более 47 тысяч слушателей приняло участие в онлайн-уроках финансовой грамотности только в осеннюю сессию. Теперь нам предстоит переместить фокус своих усилий на умение граждан применять свои знания на практике. Белгородцам предстоит повышать уровень своих навыков и финансовых установок.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области главного управления Банка России по ЦФО

Ознакомиться с результатами исследования можно здесь.

Материалы по теме
Остап Бендер научил белгородцев распознавать финансовые пирамидыБелгородцы проверили свой финансовый интеллект
#Новости#Финансы#Сочи#Евгений Мирошников#РИФ-2019#Рейтинг#Экономика
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03