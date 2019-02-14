Финансовые знания белгородцев высоко оценили на РИФ-2019 в Сочи

Отрадно то, что белгородцы проявили высокий уровень финансовых знаний – это итог большой работы различных ведомств, органов власти и средств массовой информации в области финансового просвещения. Со своей стороны, Отделением Белгород Банка России в 2018 году проведено более 150 лекций, занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей, людей преклонного возраста, малого бизнеса. Очными мероприятиями по финансовой грамотности в 2018 году было охвачено более 4,5 тысячи белгородцев. Помимо этого, более 47 тысяч слушателей приняло участие в онлайн-уроках финансовой грамотности только в осеннюю сессию. Теперь нам предстоит переместить фокус своих усилий на умение граждан применять свои знания на практике. Белгородцам предстоит повышать уровень своих навыков и финансовых установок.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области главного управления Банка России по ЦФО