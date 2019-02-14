Белгородская область – девятая в рейтинге по числу полисов e-ОСАГО в 2018 году

Posted 14 февраля 2019, 12:58
Published 14 февраля 2019, 12:58
Modified 20 августа 2024, 04:31
Updated 20 августа 2024, 04:31
С этим показателем регион вошёл в топ-10 общероссийского рейтинга. При этом по ЦФО Белгородская область сохранила положение и осталась на второй строчке, уступив только Воронежской.
По подсчётам специалистов, жители региона в 2018 году оформили электронных полисов в два раза больше. В 2017-м таких документов зарегистрировали 155 тысяч.
Автовладельцев предупреждают, что с появлением электронных услуг не становится меньше мошенников.
Приобретая полис в электронном виде, обязательно нужно обратить внимание на сайт, на котором вы оформляете документы. Мошенники маскируются под известные страховые компании, меняя одну или две буквы в названии сайта, или перенаправляют потребителей на сайты-дубликаты, фишинговые сайты, ресурсы, заражённые вредоносным кодом. Будьте бдительны и оформляйте документы только на официальных сайтах страховых компаний.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО
Бороться с мошенниками в интернете Банк России собирается вместе с Роскомнадзором. В Госдуме в первом чтении уже приняли законопроект, позволяющий блокировать подозрительные сайты без суда, рассказали в региональном отделении ГУ Банка России по ЦФО.