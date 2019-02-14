Белгородская область – девятая в рейтинге по числу полисов e-ОСАГО в 2018 году

Приобретая полис в электронном виде, обязательно нужно обратить внимание на сайт, на котором вы оформляете документы. Мошенники маскируются под известные страховые компании, меняя одну или две буквы в названии сайта, или перенаправляют потребителей на сайты-дубликаты, фишинговые сайты, ресурсы, заражённые вредоносным кодом. Будьте бдительны и оформляйте документы только на официальных сайтах страховых компаний.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО