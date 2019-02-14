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Posted 14 февраля 2019, 12:58

Published 14 февраля 2019, 12:58

Modified 20 августа 2024, 04:31

Updated 20 августа 2024, 04:31

Белгородская область – девятая в рейтинге по числу полисов e-ОСАГО в 2018 году

Белгородская область – девятая в рейтинге по числу полисов e-ОСАГО в 2018 году

14 февраля 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Рейтинг
По данным РСА, в прошлом году жители региона оформили более 375 тысяч полисов.

С этим показателем регион вошёл в топ-10 общероссийского рейтинга. При этом по ЦФО Белгородская область сохранила положение и осталась на второй строчке, уступив только Воронежской.

По подсчётам специалистов, жители региона в 2018 году оформили электронных полисов в два раза больше. В 2017-м таких документов зарегистрировали 155 тысяч.

Автовладельцев предупреждают, что с появлением электронных услуг не становится меньше мошенников.

Приобретая полис в электронном виде, обязательно нужно обратить внимание на сайт, на котором вы оформляете документы. Мошенники маскируются под известные страховые компании, меняя одну или две буквы в названии сайта, или перенаправляют потребителей на сайты-дубликаты, фишинговые сайты, ресурсы, заражённые вредоносным кодом. Будьте бдительны и оформляйте документы только на официальных сайтах страховых компаний.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по ЦФО

Бороться с мошенниками в интернете Банк России собирается вместе с Роскомнадзором. В Госдуме в первом чтении уже приняли законопроект, позволяющий блокировать подозрительные сайты без суда, рассказали в региональном отделении ГУ Банка России по ЦФО.

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#Новости#Экономика#Рейтинг#Отделение Белгород Банка России
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