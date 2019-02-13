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Posted 13 февраля 2019, 09:59

Published 13 февраля 2019, 09:59

Modified 20 августа 2024, 00:27

Updated 20 августа 2024, 00:27

В белгородские агрохолдинги пришли сотрудники ФСБ

В белгородские агрохолдинги пришли сотрудники ФСБ

13 февраля 2019, 09:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ФСБ
В компаниях крупных отечественных сельхозхолдингов в 13 регионах налоговики при поддержке ФСБ изымают документы.

О визите силовиков и сотрудников региональных УФНС «Интерфакс» узнал от своего источника. Вероятной причиной он назвал уклонение от уплаты налогов, неуплату НДС и несоблюдение договорённостей, прописанных в Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.

Сейчас службы работают на агропредприятиях в Москве, Петербурге, Белгородской, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Липецкой областях и в Мордовии.

Отметим, что участники Хартии обязались добросовестно платить налоги и проводить прозрачные торговые операции.

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#Новости#Происшествия#Агрохолдинг#ФСБ
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