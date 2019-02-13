В белгородские агрохолдинги пришли сотрудники ФСБ

Posted 13 февраля 2019, 09:59
Published 13 февраля 2019, 09:59
Modified 20 августа 2024, 00:27
Updated 20 августа 2024, 00:27
О визите силовиков и сотрудников региональных УФНС «Интерфакс» узнал от своего источника. Вероятной причиной он назвал уклонение от уплаты налогов, неуплату НДС и несоблюдение договорённостей, прописанных в Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.
Сейчас службы работают на агропредприятиях в Москве, Петербурге, Белгородской, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Липецкой областях и в Мордовии.
Отметим, что участники Хартии обязались добросовестно платить налоги и проводить прозрачные торговые операции.