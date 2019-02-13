В белгородские агрохолдинги пришли сотрудники ФСБ

О визите силовиков и сотрудников региональных УФНС «Интерфакс» узнал от своего источника. Вероятной причиной он назвал уклонение от уплаты налогов, неуплату НДС и несоблюдение договорённостей, прописанных в Хартии в сфере оборота сельхозпродукции.