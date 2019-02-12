Сильный ветер, дождь и гололёд задержатся в Белгородской области

Posted 12 февраля 2019, 11:46
Published 12 февраля 2019, 11:46
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
В среду, 13 февраля, установится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт дождь, днём – небольшой дождь и мокрый снег. Местами ожидаются туман и гололёд, на дорогах гололедица.
Ночью ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 14-19 м/с. Днём прогнозируют западный ветер 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.
Столбик термометра покажет от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, сообщили в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.