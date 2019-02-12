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Posted 12 февраля 2019, 11:46

Published 12 февраля 2019, 11:46

Modified 20 августа 2024, 01:06

Updated 20 августа 2024, 01:06

Сильный ветер, дождь и гололёд задержатся в Белгородской области

Сильный ветер, дождь и гололёд задержатся в Белгородской области

12 февраля 2019, 11:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
О непогоде 13 февраля предупреждает региональное управление МЧС.

В среду, 13 февраля, установится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт дождь, днём – небольшой дождь и мокрый снег. Местами ожидаются туман и гололёд, на дорогах гололедица.

Ночью ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 14-19 м/с. Днём прогнозируют западный ветер 8-13 м/с с порывами до 17 м/с.

Столбик термометра покажет от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, сообщили в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Непогода#Сильный ветер#Дождь#Гололедица#Гололед
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