Прокуратура обнаружила, что в «Белдорстрое» не работает половина техники

Posted 12 февраля 2019, 13:49
Published 12 февраля 2019, 13:49
Modified 20 августа 2024, 04:31
Updated 20 августа 2024, 04:31
Чаще всего ответственные лица «забывают» или плохо убирают придомовые территории и крыши многоквартирных домов. Заметили прокуроры и проблемы с очисткой дорог – оказалось, что власти и коммунальщики не в полной мере обеспечены спецтехникой и песко-соляной смесью.
Так, старооскольский городской прокурор установил, что из 24 единиц пескоразбрасывателей ООО «Белдорстрой» исправны только 11, а из четырёх автогрейдеров на ходу только два. В рабочем состоянии один из двух роторов, аналогичная ситуация с погрузчиками.
Всего с декабря по январь надзорное ведомство зафиксировало свыше 120 нарушений и вынесло 125 представлений. Помимо этого, вынесено 17 постановлений о возбуждении административных дел.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Владелец и руководитель компании – Николай Степашов.
По итогам 2017 года «Белдорстрой» отчитался о выручке в 4,3 млрд рублей и чистой прибыли в 24,4 млн рублей. В 2018 году компания заключила 84 контракта на 2,09 млрд рублей. Крупнейший заказчик – Упрдортранс.
На 2019 год заключено девять контрактов на 755,8 млн рублей, из них восемь прекращены.