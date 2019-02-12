Прокуратура обнаружила, что в «Белдорстрое» не работает половина техники

Так, старооскольский городской прокурор установил, что из 24 единиц пескоразбрасывателей ООО «Белдорстрой» исправны только 11, а из четырёх автогрейдеров на ходу только два. В рабочем состоянии один из двух роторов, аналогичная ситуация с погрузчиками.