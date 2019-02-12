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Posted 12 февраля 2019, 10:34

Published 12 февраля 2019, 10:34

Modified 20 августа 2024, 01:06

Updated 20 августа 2024, 01:06

Приложение-калькулятор «Ротация опиоидов» разработали в России

Приложение-калькулятор «Ротация опиоидов» разработали в России

12 февраля 2019, 10:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
В России разработали уникальный калькулятор «Ротация опиоидов» – первый автоматизированный инструмент для расчёта доз сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Программа создана международной фармацевтической компанией STADA по инициативе Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Благодаря ей врачи смогут рассчитать эквивалентные дозы при медикаментозном лечении хронической боли пациента.

Первый экспериментальный вариант появился в декабре прошлого года на сайте Ассоциации хосписной помощи.

Сейчас калькулятор «Ротация опиоидов» представляет собой несложное приложение, которое можно абсолютно бесплатно использовать как на компьютере, так и на смартфоне. После 15 февраля он станет доступен и пользователям iOS.

Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм», утверждает, что ситуация с обезболивающими, хоть и медленно, но постепенно улучшается. Откликнувшись на инициативу Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, они создали полезный инструмент для специалистов. Калькулятор «Ротация опиоидов» для врачей делает процедуру назначения обезболивающих препаратов прозрачной.

Калькулятор в значительной степени упрощает работу специалистов при переводе пациента с одного опиоидного анальгетика на другой. Помогает врачам рассчитать эквивалентную дозу препаратов и применить необходимый процент редукции.

К тому же, программа даёт возможность ознакомиться с официальной инструкцией по использованию медикаментов и клиническими рекомендациями по медикаментозному лечению хронического болевого синдрома у детей и взрослых при оказании паллиативной медицинской помощи.

Однако нужно учитывать, что приложение не следует использовать как строгую рекомендацию к действию. Доктор, назначающий опиоидные анальгетики, должен обладать профессиональными знаниями, иметь опыт, а также руководствоваться текущей клинической ситуацией.

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#Виктория Горбунова#Новости#Медицина#Ротация опиоидов#Обезболивающее#Опиаты#Обезболивание
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