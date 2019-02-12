Приложение-калькулятор «Ротация опиоидов» разработали в России

Posted 12 февраля 2019, 10:34
Published 12 февраля 2019, 10:34
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
Программа создана международной фармацевтической компанией STADA по инициативе Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Благодаря ей врачи смогут рассчитать эквивалентные дозы при медикаментозном лечении хронической боли пациента.
Первый экспериментальный вариант появился в декабре прошлого года на сайте Ассоциации хосписной помощи.
Сейчас калькулятор «Ротация опиоидов» представляет собой несложное приложение, которое можно абсолютно бесплатно использовать как на компьютере, так и на смартфоне. После 15 февраля он станет доступен и пользователям iOS.
Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм», утверждает, что ситуация с обезболивающими, хоть и медленно, но постепенно улучшается. Откликнувшись на инициативу Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, они создали полезный инструмент для специалистов. Калькулятор «Ротация опиоидов» для врачей делает процедуру назначения обезболивающих препаратов прозрачной.
Калькулятор в значительной степени упрощает работу специалистов при переводе пациента с одного опиоидного анальгетика на другой. Помогает врачам рассчитать эквивалентную дозу препаратов и применить необходимый процент редукции.
К тому же, программа даёт возможность ознакомиться с официальной инструкцией по использованию медикаментов и клиническими рекомендациями по медикаментозному лечению хронического болевого синдрома у детей и взрослых при оказании паллиативной медицинской помощи.
Однако нужно учитывать, что приложение не следует использовать как строгую рекомендацию к действию. Доктор, назначающий опиоидные анальгетики, должен обладать профессиональными знаниями, иметь опыт, а также руководствоваться текущей клинической ситуацией.