bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2019, 10:09

Published 12 февраля 2019, 10:09

Modified 20 августа 2024, 03:40

Updated 20 августа 2024, 03:40

Движение по улице Маяковского временно перекрыли из-за рухнувшей кровли

Движение по улице Маяковского временно перекрыли из-за рухнувшей кровли

12 февраля 2019, 10:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Автомобилистам придётся потерпеть до 18 февраля.

В доме на ул. Н. Чумичова ремонтируют обрушившуюся кровлю. В связи с этим до 20:00 18 февраля на ул. Маяковского перекроют дорогу. Ограничение коснётся участка от ул. Н. Чумичова до ул. Попова. Автомобилисты могут объехать территорию по маршруту ул. Н. Чумичова – ул. Павлова – ул. Попова.

Перекрытие движения в районе дома № 119 на проспекте Б. Хмельницкого связано со строительством многоквартирного дома. Объехать закрытый участок можно по маршруту ул. Мичурина – пер. 1-й Заводской – ул. Генерала Лебедя. Движение на проспекте восстановят к восьми часам вечера 1 февраля 2020 года, уточнили в администрации Белгорода.

Материалы по теме
Заваленная снегом кровля обрушилась в доме на улице Чумичова в Белгороде
#Новости#Город#Ограничение движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика