Движение по улице Маяковского временно перекрыли из-за рухнувшей кровли

Posted 12 февраля 2019, 10:09
Published 12 февраля 2019, 10:09
Modified 20 августа 2024, 03:40
Updated 20 августа 2024, 03:40
В доме на ул. Н. Чумичова ремонтируют обрушившуюся кровлю. В связи с этим до 20:00 18 февраля на ул. Маяковского перекроют дорогу. Ограничение коснётся участка от ул. Н. Чумичова до ул. Попова. Автомобилисты могут объехать территорию по маршруту ул. Н. Чумичова – ул. Павлова – ул. Попова.
Перекрытие движения в районе дома № 119 на проспекте Б. Хмельницкого связано со строительством многоквартирного дома. Объехать закрытый участок можно по маршруту ул. Мичурина – пер. 1-й Заводской – ул. Генерала Лебедя. Движение на проспекте восстановят к восьми часам вечера 1 февраля 2020 года, уточнили в администрации Белгорода.