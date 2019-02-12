Движение по улице Маяковского временно перекрыли из-за рухнувшей кровли

В доме на ул. Н. Чумичова ремонтируют обрушившуюся кровлю. В связи с этим до 20:00 18 февраля на ул. Маяковского перекроют дорогу. Ограничение коснётся участка от ул. Н. Чумичова до ул. Попова. Автомобилисты могут объехать территорию по маршруту ул. Н. Чумичова – ул. Павлова – ул. Попова.