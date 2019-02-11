В ОНК решили обратиться к Титову из-за состояния здоровья Александра Пивоварова

Posted 11 февраля 2019, 10:50
Published 11 февраля 2019, 10:50
Modified 20 августа 2024, 01:55
Updated 20 августа 2024, 01:55
За время следственных мероприятий и слушания дела, которое продолжается по сей день, в зал суда Александру вызывали скорую более 20 раз, сообщает «Интерфакс».
Александр Пивоваров содержится в СИЗО более 3,5 лет, и за это время у него обострился ряд хронических заболеваний, он стал инвалидом третьей группы. Несмотря на то, что Пивоваров постоянно находится на контроле у медицинских работников, необходимую медпомощь получить в условиях изолятора он не может. В связи с этим я обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой провести проверку и при возможности вмешаться в ситуацию.Иван Мельников, ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК)
Напомним, в июне 2015 года были арестованы пять предпринимателей-белгородцев: Виктор Филатов, Станислав Милькин, Александр Пивоваров, Алексей Зеленский, Павел Тищенко. Их подозревают в хищении средств у филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».
Основанием для подобного обвинения «пострадавшая» сторона считает договоры пятилетней давности, заключённые МРСК Центра с сервисной компанией ОАО «КорСсис». Из пяти заключённых трое не имеют никакого отношения к этой компании, двое трудились там в рамках своих должностных обязанностей.
Виктор Филатов — известный в Белгородской области предприниматель и общественный деятель. Никто из задержанных никогда не имел каких-либо проблем с законом.