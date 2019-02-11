В ОНК решили обратиться к Титову из-за состояния здоровья Александра Пивоварова

Александр Пивоваров содержится в СИЗО более 3,5 лет, и за это время у него обострился ряд хронических заболеваний, он стал инвалидом третьей группы. Несмотря на то, что Пивоваров постоянно находится на контроле у медицинских работников, необходимую медпомощь получить в условиях изолятора он не может. В связи с этим я обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой провести проверку и при возможности вмешаться в ситуацию.Иван Мельников, ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК)