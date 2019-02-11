Известно, сколько бензина купят белгородцы на месячную зарплату

Жители Белгородской области могут купить 659 литров 92-ого. Его стоимость в регионе сейчас оценивается в 41,44 рубля, а за год она изменилась на 9,3 %. Лидером стал ЯНАО – 2 006 литров за 41,53 рубля. Москвичи могут купить 1 699 литров (42,37 рубля). В этих регионах стоимость топлива изменилась за 12 месяцев на 6,6 % и 10,1 % соответственно.