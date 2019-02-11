Известно, сколько бензина купят белгородцы на месячную зарплату

Posted 11 февраля 2019, 08:44
Published 11 февраля 2019, 08:44
Modified 20 августа 2024, 00:27
Updated 20 августа 2024, 00:27
Объём топлива определялся путём деления средней зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в период с конца 2017 по ноябрь 2018 года на стоимость местного бензина на середину января текущего года.
Жители Белгородской области могут купить 659 литров 92-ого. Его стоимость в регионе сейчас оценивается в 41,44 рубля, а за год она изменилась на 9,3 %. Лидером стал ЯНАО – 2 006 литров за 41,53 рубля. Москвичи могут купить 1 699 литров (42,37 рубля). В этих регионах стоимость топлива изменилась за 12 месяцев на 6,6 % и 10,1 % соответственно.
Меньше всего бензина на среднюю зарплату могут позволить себе жители Дагестана – 483 литра по цене 43,92 рубля (+11,4 %). В КЧР ситуация похожая – 508 литров за 43,08 рубля (+8,8 %). Среди регионов с самым дорогим бензином оказались Чукотка (56 рублей за литр), Республика Саха (54,94 рубля), Магаданская область (50,08) и Крым (47,06). Дешевле всего топливо в Челябинской (39,43), Курганской (40,18) и Калужской областях (40,23).