В ПФР рассказали, как сделать пенсию больше

Тем, кто вышел на пенсию или подходит к этому, следует получить справку о самой высокой зарплате за любые пять лет подряд с 2002 года. К слову, россияне в предпенсионном возрасте могут отложить оформление выплаты. Так, через два года фиксированная часть вырастет на коэффициент 1,12, а страховая – на 1,15. Через пять лет показатели увеличатся на 1,36 и 1,45 соответственно.