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Posted 8 февраля 2019, 11:05

Published 8 февраля 2019, 11:05

Modified 20 августа 2024, 01:05

Updated 20 августа 2024, 01:05

В ПФР рассказали, как сделать пенсию больше

В ПФР рассказали, как сделать пенсию больше

8 февраля 2019, 11:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пенсии
Размер пенсии можно увеличить – так не только считают в Пенсионном фонде, но и рассказывают, как это можно сделать.

Первым способом в ПФР назвали официальное трудоустройство, что гарантирует россиянину страховую пенсию. Причём в фонде рекомендовали проследить, действительно ли работодатель делает отчисления. Для этого нужно проверить состояние лицевого счёта в личном кабинете на сайте ПФР или в отделении.

Увеличить размер пенсии можно добровольными отчислениями в рамках обязательного пенсионного страхования, пишет РГ.

Ещё одним способом в ПФР называют перерасчёт за время декрета или ухода за нетрудоспособными членами семьи, находящимися на иждивении. К увеличению пенсии приведёт и работа на Крайнем Севере. Советуют в фонде откладывать на пенсию с помощью госпрограммы софинансирования.

Тем, кто вышел на пенсию или подходит к этому, следует получить справку о самой высокой зарплате за любые пять лет подряд с 2002 года. К слову, россияне в предпенсионном возрасте могут отложить оформление выплаты. Так, через два года фиксированная часть вырастет на коэффициент 1,12, а страховая – на 1,15. Через пять лет показатели увеличатся на 1,36 и 1,45 соответственно.

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#Новости#Экономика#Пенсии#Пенсионный фонд#Зарплата#Пенсионный возраст
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