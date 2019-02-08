В ПФР рассказали, как сделать пенсию больше

Posted 8 февраля 2019, 11:05
Published 8 февраля 2019, 11:05
Modified 20 августа 2024, 01:05
Updated 20 августа 2024, 01:05
Первым способом в ПФР назвали официальное трудоустройство, что гарантирует россиянину страховую пенсию. Причём в фонде рекомендовали проследить, действительно ли работодатель делает отчисления. Для этого нужно проверить состояние лицевого счёта в личном кабинете на сайте ПФР или в отделении.
Увеличить размер пенсии можно добровольными отчислениями в рамках обязательного пенсионного страхования, пишет РГ.
Ещё одним способом в ПФР называют перерасчёт за время декрета или ухода за нетрудоспособными членами семьи, находящимися на иждивении. К увеличению пенсии приведёт и работа на Крайнем Севере. Советуют в фонде откладывать на пенсию с помощью госпрограммы софинансирования.
Тем, кто вышел на пенсию или подходит к этому, следует получить справку о самой высокой зарплате за любые пять лет подряд с 2002 года. К слову, россияне в предпенсионном возрасте могут отложить оформление выплаты. Так, через два года фиксированная часть вырастет на коэффициент 1,12, а страховая – на 1,15. Через пять лет показатели увеличатся на 1,36 и 1,45 соответственно.