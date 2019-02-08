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Posted 8 февраля 2019, 11:09

Published 8 февраля 2019, 11:09

Modified 20 августа 2024, 01:55

Updated 20 августа 2024, 01:55

Ретейлеры отправят поставщиков фальсификата в чёрный список

Ретейлеры отправят поставщиков фальсификата в чёрный список

8 февраля 2019, 11:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России планируется создать специальные чёрные списки недобросовестных поставщиков для защиты рынка от поддельных продуктов.

Инициаторами выступили представители пищевой промышленности, пишет РГ. Так, в Рыбном союзе предложили вносить в список учредителей и генеральных директоров, которые за определённое время несколько раз попадались на поставках фальсификата.

Позже к процессу планируется подключить ретейлеров: торговые сети должны разрывать контракты с неблагонадёжными поставщиками или самостоятельно выплачивать штрафы. Ранее о формировании подобных списков говорил и вице-премьер Алексей Гордеев, отмечая, что два года назад похожая инициатива уходила на рассмотрение рабочей группы при Минсельхозе.

Другие отрасли согласны с предложением, однако просят внести поправки в законодательство. Против выступили только в Национальной мясной ассоциации: по мнению руководителя исполкома Сергея Юшина, для начала следует определить количественные уровни максимально допустимых отклонений, чтобы в списках не оказалась хорошая продукция.

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#Новости#Экономика#Фальсификат#Черный список
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