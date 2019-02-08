Ретейлеры отправят поставщиков фальсификата в чёрный список

Позже к процессу планируется подключить ретейлеров: торговые сети должны разрывать контракты с неблагонадёжными поставщиками или самостоятельно выплачивать штрафы. Ранее о формировании подобных списков говорил и вице-премьер Алексей Гордеев, отмечая, что два года назад похожая инициатива уходила на рассмотрение рабочей группы при Минсельхозе.