Ретейлеры отправят поставщиков фальсификата в чёрный список

Posted 8 февраля 2019, 11:09
Published 8 февраля 2019, 11:09
Modified 20 августа 2024, 01:55
Updated 20 августа 2024, 01:55
Инициаторами выступили представители пищевой промышленности, пишет РГ. Так, в Рыбном союзе предложили вносить в список учредителей и генеральных директоров, которые за определённое время несколько раз попадались на поставках фальсификата.
Позже к процессу планируется подключить ретейлеров: торговые сети должны разрывать контракты с неблагонадёжными поставщиками или самостоятельно выплачивать штрафы. Ранее о формировании подобных списков говорил и вице-премьер Алексей Гордеев, отмечая, что два года назад похожая инициатива уходила на рассмотрение рабочей группы при Минсельхозе.
Другие отрасли согласны с предложением, однако просят внести поправки в законодательство. Против выступили только в Национальной мясной ассоциации: по мнению руководителя исполкома Сергея Юшина, для начала следует определить количественные уровни максимально допустимых отклонений, чтобы в списках не оказалась хорошая продукция.