Цены ускорились после повышения НДС

Posted 7 февраля 2019, 06:58
Published 7 февраля 2019, 06:58
Modified 20 августа 2024, 03:39
Updated 20 августа 2024, 03:39
По данным Росстата, стоимость продовольственных товаров за месяц выросла на 5,5 %, непродовольственных – на 4,5 %. Цены подстегнул НДС, который с 1 января обновился до 20 %. При этом в Центробанке прогнозировали ускорение цен на пике на 5,5-6 %, но весной.
Пока же заметнее всего в январе подорожали фрукты и овощи – на 6,3 % по сравнению с предыдущим месяцем. В эту категорию также входят яйца (+1,2 %) и сахар (+1 %). Из непродовольственных товаров ценник пополз вверх на табак, бензин и лекарства – на 0,8 %.
В Росстате заметили, что среди медикаментов есть отдельные лидеры роста: валидол (+10,5 %), корвалол (+1,8 %), настойка пустырника, йод, супрастин и некоторые другие препараты – на 1-1,6 %. Снизилась стоимость только на эссенциале форте Н (-1,1 %), сульфацетамид (0,4 %) и левомеколь (-0,3 %).
Также выросли цены на легковые машины, дизтопливо, уголь, косметику и даже печатные издания. Подорожали и товары для животных, заметили в ведомстве.