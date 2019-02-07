Цены ускорились после повышения НДС

Пока же заметнее всего в январе подорожали фрукты и овощи – на 6,3 % по сравнению с предыдущим месяцем. В эту категорию также входят яйца (+1,2 %) и сахар (+1 %). Из непродовольственных товаров ценник пополз вверх на табак, бензин и лекарства – на 0,8 %.