Товарный электропоезд горел в «Раю» в Белгородской области

Также 6 и 7 февраля горели квартира на ул. Гостёнской в Белгороде, три тонны подсолнечной шелухи на складе в Валуйках, кирпичный гараж в Губкинском горокруге и «Мерседес» в Шебекино. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.