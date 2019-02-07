Товарный электропоезд горел в «Раю» в Белгородской области

Posted 7 февраля 2019, 12:18
Published 7 февраля 2019, 12:18
Modified 20 августа 2024, 03:40
Updated 20 августа 2024, 03:40
По пути к Старому Осколу загорелся товарный электропоезд № 3234. Как сообщили в региональном МЧС, огонь потушили до приезда спасателей. В результате пожара повреждён кабель электродвигателя во втором локомотиве.
Также 6 и 7 февраля горели квартира на ул. Гостёнской в Белгороде, три тонны подсолнечной шелухи на складе в Валуйках, кирпичный гараж в Губкинском горокруге и «Мерседес» в Шебекино. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.