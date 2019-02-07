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Posted 7 февраля 2019, 12:18

Published 7 февраля 2019, 12:18

Modified 20 августа 2024, 03:40

Updated 20 августа 2024, 03:40

Товарный электропоезд горел в «Раю» в Белгородской области

Товарный электропоезд горел в «Раю» в Белгородской области

7 февраля 2019, 12:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пожар произошёл в три часа ночи 7 февраля на ж/д станции «Рай» в Волоконовском районе.

По пути к Старому Осколу загорелся товарный электропоезд № 3234. Как сообщили в региональном МЧС, огонь потушили до приезда спасателей. В результате пожара повреждён кабель электродвигателя во втором локомотиве.

Также 6 и 7 февраля горели квартира на ул. Гостёнской в Белгороде, три тонны подсолнечной шелухи на складе в Валуйках, кирпичный гараж в Губкинском горокруге и «Мерседес» в Шебекино. Причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.

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