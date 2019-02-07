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Posted 7 февраля 2019, 10:28

Published 7 февраля 2019, 10:28

Modified 20 августа 2024, 03:40

Updated 20 августа 2024, 03:40

Молодой человек разгромил центр села Скородное в Белгородской области

Молодой человек разгромил центр села Скородное в Белгородской области

7 февраля 2019, 10:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Настоящий погром устроил в центре села Скородное Губкинского городского округа 22-летний местный житель.

В ночь с 3 на 4 февраля молодой человек разбил монтировкой фасады местной библиотеки, почты, дома культуры и витрины магазинов. Пострадали также припаркованные автомобили и даже автобус агрохолдинга, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

Полицию вызвал сторож дома культуры, а через несколько минут злоумышленника задержали. Оказалось, что он недавно вышел из тюрьмы и имеет проблемы с психикой. Сейчас молодой человек находится в лечебном учреждении, а пострадавшие подсчитывают ущерб. Библиотеке, например, придётся потратить на сайдинг и новые стёкла примерно 20 тыс. рублей.

Полиция проводит проверку.

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#Новости#Происшествия#УМВД России по Белгородской области#Губкинский городской округ#Хулиганство#Скородное
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