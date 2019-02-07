Молодой человек разгромил центр села Скородное в Белгородской области

Полицию вызвал сторож дома культуры, а через несколько минут злоумышленника задержали. Оказалось, что он недавно вышел из тюрьмы и имеет проблемы с психикой. Сейчас молодой человек находится в лечебном учреждении, а пострадавшие подсчитывают ущерб. Библиотеке, например, придётся потратить на сайдинг и новые стёкла примерно 20 тыс. рублей.