Молодой человек разгромил центр села Скородное в Белгородской области

Posted 7 февраля 2019, 10:28
Published 7 февраля 2019, 10:28
Modified 20 августа 2024, 03:40
Updated 20 августа 2024, 03:40
В ночь с 3 на 4 февраля молодой человек разбил монтировкой фасады местной библиотеки, почты, дома культуры и витрины магазинов. Пострадали также припаркованные автомобили и даже автобус агрохолдинга, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».
Полицию вызвал сторож дома культуры, а через несколько минут злоумышленника задержали. Оказалось, что он недавно вышел из тюрьмы и имеет проблемы с психикой. Сейчас молодой человек находится в лечебном учреждении, а пострадавшие подсчитывают ущерб. Библиотеке, например, придётся потратить на сайдинг и новые стёкла примерно 20 тыс. рублей.
Полиция проводит проверку.