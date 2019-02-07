Белгородский аграрный университет потратит 648 тысяч рублей на мобильное приложение

Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина заказал разработку мобильного приложения до 31 декабря 2019 года. По условиям закупки, оно должно позволять осуществлять вход в личный кабинет студента с различных мобильных устройств, в том числе со смартфона и планшета, на платформах iOS и Android OS. Версия поддерживаемых Android-устройств должна быть выше Android SDK 4.4., IOS −выше 7.0.