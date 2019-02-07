Белгородский аграрный университет потратит 648 тысяч рублей на мобильное приложение

Posted 7 февраля 2019, 12:40
Published 7 февраля 2019, 12:40
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина заказал разработку мобильного приложения до 31 декабря 2019 года. По условиям закупки, оно должно позволять осуществлять вход в личный кабинет студента с различных мобильных устройств, в том числе со смартфона и планшета, на платформах iOS и Android OS. Версия поддерживаемых Android-устройств должна быть выше Android SDK 4.4., IOS −выше 7.0.
Дизайн мобильного приложения должен быть выполнен в одном стиле с web-формой личного кабинета студента, а также соответствовать корпоративным цветовым схемам университета.
В приложении можно будет узнать учебное расписание на неделю с учётом факультета, направления, специализации, курса и группы студента, посмотреть информацию о вузе и контакты его подразделений, телефонный справочник, узнать о жизни университета и предстоящих мероприятиях.
Кроме того, студент будет иметь доступ к информации о перечне экзаменационных дисциплин и отметок по ним, о датах проведения экзаменов и зачётов. В приложении учащийся сможет найти учебные материалы для самостоятельной работы по профильному направлению, в том числе презентации и видеоролики.
Исполнителю закупки нужно будет разработать в приложении функционал чата по принципу «преподаватель-группа» и «преподаватель-студент».
Максимальная цена контракта − 648 тыс. рублей.