Россиян хотят освободить от «поверочного рабства»

По мнению Алексея Абрамова, руководителя Росстандарта, ситуацию усложняют мошенники. Они пугают жильцов отключениями из-за просроченных проверок и предлагают исправить ситуацию за большие деньги, пишут «Новые известия». Чаще всего на их удочку попадаются пенсионеры, которые остаются в итоге без сбережений.