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Posted 6 февраля 2019, 08:42

Published 6 февраля 2019, 08:42

Modified 20 августа 2024, 01:54

Updated 20 августа 2024, 01:54

Россиян хотят освободить от «поверочного рабства»

Россиян хотят освободить от «поверочного рабства»

6 февраля 2019, 08:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Российские власти предложили освободить граждан страны от обязанности контролировать корректность показаний счётчиков.

Так называемое поверочное рабство хотят отменить Росстандарт и некоторые ведомства. Если инициативу одобрят, владельцы или арендаторы жилья должны будут предоставлять доступ к счётчикам специалистам управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций.

По мнению Алексея Абрамова, руководителя Росстандарта, ситуацию усложняют мошенники. Они пугают жильцов отключениями из-за просроченных проверок и предлагают исправить ситуацию за большие деньги, пишут «Новые известия». Чаще всего на их удочку попадаются пенсионеры, которые остаются в итоге без сбережений.

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#Новости#Экономика#ЖКХ#Поверка счетчиков#Передать показания счётчиков
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