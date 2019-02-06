Россиян хотят освободить от «поверочного рабства»

Posted 6 февраля 2019, 08:42
Published 6 февраля 2019, 08:42
Modified 20 августа 2024, 01:54
Updated 20 августа 2024, 01:54
Так называемое поверочное рабство хотят отменить Росстандарт и некоторые ведомства. Если инициативу одобрят, владельцы или арендаторы жилья должны будут предоставлять доступ к счётчикам специалистам управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций.
По мнению Алексея Абрамова, руководителя Росстандарта, ситуацию усложняют мошенники. Они пугают жильцов отключениями из-за просроченных проверок и предлагают исправить ситуацию за большие деньги, пишут «Новые известия». Чаще всего на их удочку попадаются пенсионеры, которые остаются в итоге без сбережений.