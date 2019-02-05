В Белгороде появился новый Центр интеллектуальных видов спорта

- Шахматы пока не стали обязательным предметом в школах, но мы к этому идём. В урочных программах он уже есть. И самое главное, что в половине школ в прошлом учебном году открыты секции. Важно, чтобы не только спортсмены выходили из этого Центра, а ещё и будущие тренеры. Мы очень рассчитываем на Белгородский университет как на кузницу кадров, чтобы вовлекать детей. Фигура тренера – основная в том, пойдут в итоге дети в секцию или не пойдут.