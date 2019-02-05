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Posted 5 февраля 2019, 14:00

Published 5 февраля 2019, 14:00

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Белгороде появился новый Центр интеллектуальных видов спорта

5 февраля 2019, 14:00
Будущих чемпионов и тренеров по интеллектуальным играм будут воспитывать на базе НИУ «БелГУ».

Центр интеллектуальных видов спорта Белгородского государственного университета торжественно открыли в здании общежития № 4 НИУ «БелГУ» 5 февраля.

Открытие планировали приурочить к приезду в Белгород президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и подписанию соглашения между НИУ «БелГУ» и ФИДЕ, но из-за погодных условий самый почётный гость прилететь не сумел.

Но главные участники – шахматисты и любители других умных игр всех возрастов – были на месте.

В Центре интеллектуальных видов спорта будут играть не только в шахматы, но и в разные виды шашек, нарды, рэндзю, го и другие игры. Специальные комнаты оборудовали не только для играющих, но и для ожидающих родителей – с диванами и отдельной кухней.

Ректор университета Олег Полухин с радостью отметил, что сейчас в университете, в каком направлении ни пойдёшь, везде натыкаешься на шахматы.

- Я с детства любил эту игру. Сейчас мы видим в Центре совсем юных воспитанников нашего шахматного клуба, которые, надеюсь, будут с не меньшим энтузиазмом посещать Центр интеллектуальных видов спорта и учиться играть не только в шахматы, но и в другие игры. Олег Полухин

Начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков надеется, что начинание поможет решить и тренерскую проблему.

- Шахматы пока не стали обязательным предметом в школах, но мы к этому идём. В урочных программах он уже есть. И самое главное, что в половине школ в прошлом учебном году открыты секции. Важно, чтобы не только спортсмены выходили из этого Центра, а ещё и будущие тренеры. Мы очень рассчитываем на Белгородский университет как на кузницу кадров, чтобы вовлекать детей. Фигура тренера – основная в том, пойдут в итоге дети в секцию или не пойдут.

Олег Сердюков

Олег Полухин добавил, что в педагогическом институте будут внедрять дополнительные образовательные программы, чтобы студенты сами были любителями интеллектуальных видов спорта, а после, когда пойдут работать педагогами, могли организовывать различные кружки.

Директор Центра, международный гроссмейстер Александр Иванов рассказал, что ещё шесть лет назад мечтал о том, что в этом месте, где раньше было кафе, появится шахматный центр.

- Одной из главной мечт было, чтобы у нас появились свои воспитанники. Сейчас у нас занимается 33 ребёнка, им нравится, нравится их родителям, которые могут посмотреть телевизор и выпить чашечку кофе, пока дети занимаются шахматами. Занимаются и студенты. Процесс не быстрый, но лет через семь-восемь мы воспитаем смену и будем пользоваться своими кадрами. Я езжу по всей стране – только два вуза могут похвастать тем, что есть у нас.

Александр Иванов

В здании общежития № 4 НИУ «БелГУ» продолжит работу и шахматный клуб на третьем этаже. На всех площадках вуза оборудовали более 15 рекреаций, где можно сыграть в шахматы, шашки и другие интеллектуальные игры.

Чемпион Белгородской области по шахматам Владимир Базаров о тренерской карьере пока не задумывается, но отмечает, что шахматы, которыми он занимается с пяти лет, очень помогают.

- Начинаешь анализировать ситуацию, строить планы, подсчитывать варианты, и в жизни это действительно помогает. Я не исключаю возможности, что буду работать шахматным тренером, но на данный момент таких планов нет. Впрочем, всё может измениться в будущем.

Владимир Базаров

В Центре планируют проводить и соревнования. Так, в марте должен пройти региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам среди общеобразовательных организаций «Белая Ладья – 2019». Команда – победитель отправится в июне на финальный этап в Сочи.

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