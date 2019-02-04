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Posted 4 февраля 2019, 08:55

Published 4 февраля 2019, 08:55

Modified 20 августа 2024, 03:39

Updated 20 августа 2024, 03:39

Белгородские автоинспекторы выписали более тысячи штрафов за выходные

Белгородские автоинспекторы выписали более тысячи штрафов за выходные

4 февраля 2019, 08:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
За неполные три дня – с вечера пятницы по воскресенье – автоинспекторы Белгородской области зафиксировали свыше 1 тыс. нарушений ПДД.

Пьяными за руль сели 25 человек, причём пять из них уже были лишены водительских удостоверений. Трём водителям грозит уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В 87 случаях штрафы выписаны водителям, не пропустившим пешеходов на зебре. При этом 183 протокола составлены в отношении самих пешеходов за переход в неположенном месте, а 28 человек наказаны за отсутствие световозвращающих элементов.

Правила перевозки несовершеннолетних нарушил 61 водитель, а за выезд на встречную полосу штрафы получили 13 человек. К слову, сильная тонировка принесла проблемы 141 автовладельцу, сообщает областное управление ГИБДД.

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