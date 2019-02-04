Белгородские автоинспекторы выписали более тысячи штрафов за выходные

Posted 4 февраля 2019, 08:55
Published 4 февраля 2019, 08:55
Modified 20 августа 2024, 03:39
Updated 20 августа 2024, 03:39
Пьяными за руль сели 25 человек, причём пять из них уже были лишены водительских удостоверений. Трём водителям грозит уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В 87 случаях штрафы выписаны водителям, не пропустившим пешеходов на зебре. При этом 183 протокола составлены в отношении самих пешеходов за переход в неположенном месте, а 28 человек наказаны за отсутствие световозвращающих элементов.
Правила перевозки несовершеннолетних нарушил 61 водитель, а за выезд на встречную полосу штрафы получили 13 человек. К слову, сильная тонировка принесла проблемы 141 автовладельцу, сообщает областное управление ГИБДД.