Автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО начнут приходить в марте

При этом выявленное несоответствие в сведениях об авто в базах автоинспекции и АИС ОСАГО связывают с некоторыми особенностями процесса. Так, при покупке гражданин подписывает договор ОСАГО, указывая там VIN-номер машины. После постановки на учёт и получения номеров ему нужно снова идти в страховую, чтобы передать эти данные. Однако делают это не все.