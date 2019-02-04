Автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО начнут приходить в марте

Posted 4 февраля 2019, 11:26
Published 4 февраля 2019, 11:26
Modified 20 августа 2024, 01:05
Updated 20 августа 2024, 01:05
О том, что достаточная для этого чистота информационных баз будет обеспечена всего через месяц, РГ рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По словам представителей организации, подключение РСА и ГИБДД завершено давно.
При этом выявленное несоответствие в сведениях об авто в базах автоинспекции и АИС ОСАГО связывают с некоторыми особенностями процесса. Так, при покупке гражданин подписывает договор ОСАГО, указывая там VIN-номер машины. После постановки на учёт и получения номеров ему нужно снова идти в страховую, чтобы передать эти данные. Однако делают это не все.
Схема работы автоматической системы простая: раз в семь дней автостраховщики загружают в базы данные о застрахованных авто, после чего выявляется машина, по которой нет информации. Если через десять дней (именно столько времени есть у владельца для оформления ОСАГО) новая проверка не показывает изменений, то выписывается штраф в 800 рублей.
Пока система будет действовать в режиме эксперимента на одной или двух камерах в столице. В случае положительного результата опыт распространят на остальные городские камеры, а позже – на все регионы.