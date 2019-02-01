Восемь из десяти белгородцев простили коммуникативную ошибку Юрию Галдуну

На момент написания публикации опрос об отношении к высказыванию Юрия Галдуна о слуховом аппарате прошли 1 902 человека.
Большинство – 78 %, или 1 492 опрошенных – согласились, что ситуация была непростой, но временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун поступил по совести и извинился.
11 % респондентов (208 человек) выбрали вариант, что не хотят видеть на посту главы Белгорода человека, который не может сдерживать эмоции.
Ещё 174 человека (девять процентов) считают, что Юрий Галдун извинился только потому, что об этом инциденте написали СМИ.
Всего один процент опрошенных (28 человек) не нашли ничего экстраординарного в высказывании Юрия Владимировича.
Напомним, временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун опубликовал видеозапись с извинениями перед пенсионером за грубость во время заседания горсовета. Политик сказал, что не видел, кем был автор высказывания, но понимает, что не должен был так резко реагировать.
Во время обсуждения новых правил благоустройства в горсовете Юрий Галдун посоветовал пенсионеру носить слуховой аппарат.