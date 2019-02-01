Восемь из десяти белгородцев простили коммуникативную ошибку Юрию Галдуну

Напомним, временно исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун опубликовал видеозапись с извинениями перед пенсионером за грубость во время заседания горсовета. Политик сказал, что не видел, кем был автор высказывания, но понимает, что не должен был так резко реагировать.