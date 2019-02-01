Мусорка превратилась в стихийную свалку в Железнодорожном посёлке Белгорода

На территориях средней школы № 18 и детского сада № 4 проводилась уборка снега и были проведены мероприятия по предотвращению падения наледей с крыш зданий. Однако пешеходные дорожки на территории школы очищены недостаточно, дорожки покрыты уплотнённым слоем снега и не посыпаны противоскользящей смесью. Заниматься на спортивной площадке невозможно, потому что она покрыта глубоким снегом. Ситуация с уборкой территории детского садика гораздо лучше, но мы обратили внимание на большое количество снега, опасно нависающего с козырька крыльца, падение которого может привести к травмам.Владимир Родионов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области