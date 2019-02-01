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Мусорка превратилась в стихийную свалку в Железнодорожном посёлке Белгорода

1 февраля 2019, 15:40
Фото: Региональное отделение ОНФ
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Белгородской области продолжает акцию «Снежный фронт», в рамках которой проверяет качество расчистки дворов.
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ОНФ

Очередную выездную проверку решили провести в посёлке Железнодорожном города Белгорода, где общественники проконтролировали своевременность и качество уборки снега на тротуарах и дорогах возле многоквартирных домов и внутри частного сектора. Активисты ОНФ уделили особое внимание территории социальных учреждений, которые располагаются в этом районе.

На территориях средней школы № 18 и детского сада № 4 проводилась уборка снега и были проведены мероприятия по предотвращению падения наледей с крыш зданий. Однако пешеходные дорожки на территории школы очищены недостаточно, дорожки покрыты уплотнённым слоем снега и не посыпаны противоскользящей смесью. Заниматься на спортивной площадке невозможно, потому что она покрыта глубоким снегом. Ситуация с уборкой территории детского садика гораздо лучше, но мы обратили внимание на большое количество снега, опасно нависающего с козырька крыльца, падение которого может привести к травмам.Владимир Родионов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Белгородской области

Фото: Региональное отделение ОНФ

Применили технику на центральных улицах посёлка Семашко и Репина, там дороги были почищены. Однако гражданами всё же были высказаны претензии и замечания, направленные на уборку внутридворовых проездов и тротуаров возле домов № 30, 32, 34 на улице Семашко, № 4, 29 на улице Машковцева. Отметили и низкое качество уборки автодорог и тротуаров в районе частной застройки на улицах Локомотивной, Дружбы, Тельмана и в переулке Володарском.

Оставляет желать лучшего санитарное состояние контейнерной площадки для сбора мусора, которая располагается возле дома № 29 на улице Машковцева.

Местные жители рассказывают о том, что площадка в течение нескольких месяцев не может справиться с большим количеством бытового и строительного мусора и уже превратилась в стихийную свалку. От этой свалки исходит неприятный запах, а это – экологическая угроза обществу.

Для устранения выявленных нарушений активисты ОНФ направили обращение в управление образования и в администрацию Белгорода, требуя провести разъяснительную работу с управляющими компаниями,

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