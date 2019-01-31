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Posted 31 января 2019, 12:25

Published 31 января 2019, 12:25

Modified 20 августа 2024, 05:44

Updated 20 августа 2024, 05:44

Россиянам доступен персональный кредитный рейтинг

Россиянам доступен персональный кредитный рейтинг

31 января 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 31 января граждане РФ могут узнать собственный кредитный рейтинг, необходимый для определения уровня кредитного риска.

Такую выписку можно получить бесплатно, но только два раза: в бумажном или электронном виде. Запрос отправляется через личные кабинеты финансовых организаций или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Данный рейтинг появился с началом действия поправок к ФЗ «О кредитных историях». Согласно документу, бюро кредитных историй вместе с отчётом по займам будет выдавать гражданину его персональный рейтинг в баллах – чем выше показатель, тем ниже риски.

Напомним, что у жителей Белгородской области кредитный рейтинг один из самых высоких – 80 %. При этом на Алтае результат составляет всего 22 %, а в Карачаево-Черкесской Республике – 19 %.

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#Новости#Общество#Кредитный рейтинг
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