Россиянам доступен персональный кредитный рейтинг

Данный рейтинг появился с началом действия поправок к ФЗ «О кредитных историях». Согласно документу, бюро кредитных историй вместе с отчётом по займам будет выдавать гражданину его персональный рейтинг в баллах – чем выше показатель, тем ниже риски.