Услуги ЖКХ: соответствует ли цена качеству

В Белгороде региональным оператором стал Центр экологической безопасности. По словам чиновников, новые договоры на сбор и вывоз отходов заключались автоматически, поэтому жители региона обязаны платить за эти услуги. Средняя плата за ежемесячный вывоз ТКО в Белгородской области – 97,8 рубля для одного жителя многоквартирного дома и 106,69 рубля – для частного. Региональный оператор заключил контракт с ТК «Экотранс» на один миллиард рублей. За эти деньги весь мусор надо вывезти на полигоны в Белгороде, Корочанском и Красногвардейском районах. Однако наладить информационную базу пока не удалось, белгородцы получают неверные платёжки.