Услуги ЖКХ: соответствует ли цена качеству

Posted 30 января 2019, 14:56
Published 30 января 2019, 14:56
Modified 20 августа 2024, 00:26
Updated 20 августа 2024, 00:26
Самые большие затраты у жителей Республики Тывы – 24,5 %, меньше всего платят в Северной Осетии – 6 %. Насколько соответствует цена качеству оказываемых услуг в сфере ЖКХ, разбирались «Новые известия».
В этом году тарифы на услуги ЖКХ повысят дважды: с 1 января на 1,7 % из-за увеличения НДС, а с 1 июля – ещё на 2,4 %. В правительстве уверяют, что ежегодное повышение тарифов некритично. Эксперты с этим мнением не согласны.
Повышение тарифов дважды в год заведёт маховик инфляции, который разгонит цены на другие товары и услуги. Рост тарифов на ЖКХ, а также все дополнительные налоги и сборы производители товаров и услуг уже закладывают в свои расценки.Светлана Разворотнева, директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ
Но даже если тариф повысить незначительно, а только переписать нормы потребления, то средний счёт по «коммуналке» может вырасти в два раза. Например, в тех домах, где всё ещё не установлены счётчики.
Износ сетей в регионах, по различным оценкам, составляет от 50 до 100 %. Сфере ЖКХ необходимы серьёзные капвложения.
Сейчас ситуация в ЖКХ не самая лицеприятная. Существующие в сфере проблемы – бомба замедленного действия. Именно от некачественного обслуживания и несвоевременных ремонтов страдают обычные граждане — пользователи этих самых услуг. Иными словами, большая часть граждан платит регулярно по счетам, размер которых только растёт даже не раз в год, но при этом регулярно подвергается риску техногенных аварий, что влечёт перебои подачи тепла или иных ресурсов.Алексей Антонов, эксперт ГК «Алор»
Без кардинального вмешательства властей трудно разорвать этот порочный круг: на ремонт старых сетей нужны деньги, которые стараются взять у населения, повышая тарифы. Государство должно субсидировать издержки снабжающих и обслуживающих организаций. Но, как считают эксперты, Россия идёт по пути максимального сокращения госрасходов и активного повышения налогообложения.
Новая головная боль россиян – вывоз мусора. С 1 января этого года страна перешла на новую систему утилизации твёрдых бытовых отходов. Теперь их будут вывозить на установленные полигоны региональные операторы, закреплённые за каждым районом. Тариф придумали установить по нормативам, вне зависимости от реального объёма мусора – за основу взяли количество зарегистрированных в квартире или доме.
В Белгороде региональным оператором стал Центр экологической безопасности. По словам чиновников, новые договоры на сбор и вывоз отходов заключались автоматически, поэтому жители региона обязаны платить за эти услуги. Средняя плата за ежемесячный вывоз ТКО в Белгородской области – 97,8 рубля для одного жителя многоквартирного дома и 106,69 рубля – для частного. Региональный оператор заключил контракт с ТК «Экотранс» на один миллиард рублей. За эти деньги весь мусор надо вывезти на полигоны в Белгороде, Корочанском и Красногвардейском районах. Однако наладить информационную базу пока не удалось, белгородцы получают неверные платёжки.