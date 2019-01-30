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Posted 30 января 2019, 09:23

Published 30 января 2019, 09:23

Modified 20 августа 2024, 03:39

Updated 20 августа 2024, 03:39

Белгородцы отличились высоким кредитным рейтингом

Белгородцы отличились высоким кредитным рейтингом

30 января 2019, 09:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России меняется закон «О кредитных историях» – с 31 января бюро будут высчитывать индивидуальный кредитный рейтинг.

На балл повлияют различные факторы: просрочки, уровень долговой нагрузки, число запросов кредитной истории и т. д. Чем больше итог, тем меньше рисков.

Согласно рейтингу, составленному Объединённым кредитным бюро, у жителей Белгородской области достаточно высокий результат – 80 % (685,7 тыс. человек). Доля граждан со средним показателем составляет 8 % (70,7 тыс.), с низким – 11 % (96,1 тыс.).

Выше рейтинг только у жителей столицы (84 %), Чукотки и Рязанской области (по 83 %), а также в Пензенской, Орловской, Брянской областях и Петербурге (по 82 %).

Самый низкий рейтинг у жителей Алтая (22 %) и КЧР (19 %). Для расчёта аналитики использовали данные 77,7 млн россиян, когда-либо бравших заём в банках или МФО.

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#Новости#Экономика#Закон#Белгородцы#Просрочка#Долговая нагрузка#Кредитный рейтинг
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