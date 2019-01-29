Фёдор Сулим возглавил конкурсную комиссию по выборам мэра Белгорода

Итогом встречи стало избрание председателя конкурсной комиссии. Им стал депутат Белгородской областной Думы, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Фёдор Сулим. Его заместителем избрали Оксану Владимирову – депутата Белгородского городского совета, проректора по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права».
Счётную комиссию возглавил художественный руководитель БГАДТ им. М. С. Щепкина, почётный гражданин города Белгорода Виталий Слободчук. В её состав также вошли: заместитель начальника департамента – начальник управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области Нина Иванова и заместитель руководителя администрации губернатора области – начальник контрольного управления Елена Долманова.
Сам конкурс состоится 12 марта – эту дату озвучили в начале прошлой недели на внеочередном заседании горсовета.
До 1 марта кандидаты должны отправить в комиссию документы о своём участии, а после пройти собеседования. Их будут оценивать на основе программ социально-экономического развития Белгорода и проекта организации работы администрации.
Эти этапы должны определить двух кандидатов с максимальным количеством баллов. Нового мэра Белгорода депутаты городского совета определят на тайном голосовании, сообщили в пресс-службе мэрии.
Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 104, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.