Фёдор Сулим возглавил конкурсную комиссию по выборам мэра Белгорода

Счётную комиссию возглавил художественный руководитель БГАДТ им. М. С. Щепкина, почётный гражданин города Белгорода Виталий Слободчук. В её состав также вошли: заместитель начальника департамента – начальник управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области Нина Иванова и заместитель руководителя администрации губернатора области – начальник контрольного управления Елена Долманова.