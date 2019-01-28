Составлен рейтинг самых распространённых нарушений ПДД в 2018 году

Подразделения ГИБДД вынесли 129,2 млн постановлений на сумму 113,7 млрд рублей, из которых 80 % были оплачены. Причём большинство из них (105,9 млн) зафиксировали камеры – в совокупном объёме их доля увеличилась с 76,5 до 82,7 %. На основе данных МВД «Коммерсантъ» подготовил рейтинг самых распространённых нарушений ПДД.