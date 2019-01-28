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Posted 28 января 2019, 12:19

Published 28 января 2019, 12:19

Modified 20 августа 2024, 03:39

Updated 20 августа 2024, 03:39

Составлен рейтинг самых распространённых нарушений ПДД в 2018 году

Составлен рейтинг самых распространённых нарушений ПДД в 2018 году

28 января 2019, 12:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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За минувший год российские автоинспекторы возбудили дела по 131,1 млн нарушений, что оказалось на 17 % больше итогов предыдущих 12 месяцев.

Подразделения ГИБДД вынесли 129,2 млн постановлений на сумму 113,7 млрд рублей, из которых 80 % были оплачены. Причём большинство из них (105,9 млн) зафиксировали камеры – в совокупном объёме их доля увеличилась с 76,5 до 82,7 %. На основе данных МВД «Коммерсантъ» подготовил рейтинг самых распространённых нарушений ПДД.

Бессменным лидером является превышение скорости. В 2018 году стрелку на спидометре проигнорировали 87,3 млн российских автолюбителей, что на 26,7 % больше предыдущего показателя. Вторую строчку занимают нарушения требований знаков и разметки – 8,6 млн (+59,2 % к 2017 году).

Замыкает тройку лидеров проезд на красный – 4,3 млн (+4,8 %). Рост числа нарушений зафиксирован также среди тех, кто пренебрегает собственной безопасностью: за непристёгнутый ремень или отсутствие мотошлема оштрафовано 2,9 млн участников дорожного движения (+3,5 %).

В остальных категориях наблюдается снижение показателей. Меньше всего нарушений допускают пешеходы – за год уровень упал с 3 млн до 2,4 млн человек (-20 %). Аккуратнее перед переходами стали и водители – за непредоставление пешеходам преимущества наказаны 1,5 млн (-11,7 %).

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