Почему «проседает» индивидуальное жилищное строительство

По предложению губернатора Евгения Савченко будет разработан дополнительный механизм получения участков по ИЖС для белгородцев – участки будут меняться на земельные паи. Предполагается, что паи и участки под ИЖС могут находиться в различных муниципалитетах – то есть для людей это будет возможность перебраться в другой район, если они того пожелают.