Почему «проседает» индивидуальное жилищное строительство

По его словам, в 2018 году Белгородская ипотечная корпорация продала 1 386 участков для ИЖС. План поручения руководства региона при этом составлял 4 000 участков.
Тренд на падение продаж земельных участков стал заметен с 2012 года. Сходную отрицательную динамику демонстрирует и региональный фонд поддержки ИЖС по количеству выданных займов. Антон Иванов назвал ряд причин, которые, по его мнению, влияют на эти показатели.
Это спад спроса на фоне общей непростой ситуации в экономике; геополитическая ситуация, в условиях которой Белгородская область оказалась в логистическом тупике; снижение покупательской способности потребителей, инфляция, отставание БИК по исполнению обязательств по строительству сетей и дорог, низкое качество воды во вновь построенных микрорайонах.
Кроме того, очень важной причиной снижения количества продаваемых участков является насыщение рынка недвижимости земельными участками, в том числе и на вторичном рынке. Антон Иванов, генеральный директор АО «Белгородская ипотечная корпорация»
На 2019 год белгородские власти установили ипотечной корпорации новую планку по продажам – 6 000 земельных участков. Чтобы «разогнать» процесс продаж, планируется ряд мер финансового и организационного характера.
Среди прочих – переход к индустриальному жилищному строительству и предоставление покупателям нового продукта – земельного участка с готовым домом. Для этого уже разработаны мастер-планы, с участием банковского финансирования подготовлены площадки, проработаны вопросы по совместной деятельности с корпоративными застройщиками.
Отдельный блок работы БИК – сотрудничество с Министерством обороны в целях налаживания строительства домов для военнослужащих.
С посредством Белгородской ипотечной корпорации в регионе появилось 117 микрорайонов ИЖС с 58 тыс. участков, введено в эксплуатацию 27,5 тыс. домов и 10 тыс. километров сетей.
Одним из наиболее перспективных направлений развития БИК власти считают разработку и продвижение сервисов удалённой покупки участков и удалённого же строительства домов на основе технологий заключения смарт-контрактов.
По предложению губернатора Евгения Савченко будет разработан дополнительный механизм получения участков по ИЖС для белгородцев – участки будут меняться на земельные паи. Предполагается, что паи и участки под ИЖС могут находиться в различных муниципалитетах – то есть для людей это будет возможность перебраться в другой район, если они того пожелают.
Задание на этот год – 6 000 участков. Сколько из них купят иногородние? Чем больше, тем лучше. Должна быть военная ипотека, северяне. Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
Как считает глава региона, для более успешной рекламной кампании информацию о деятельности БИК следует размещать в популярных белгородских и федеральных блогах.