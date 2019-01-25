За кем из белгородских депутатов «охотились» судебные приставы

Так, депутат горсовета Илья Салмин не заплатил госпошлину по исполнительному листу Свердловского районного суда Белгорода от 20 июня 2016 года. Исполнительное производство завели 4 декабря 2016 года, но уже 27 декабря его прекратили по пункту 4 части 1 статьи 46 ФЗ, который гласит: «У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными».