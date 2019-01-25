За кем из белгородских депутатов «охотились» судебные приставы

Posted 25 января 2019, 08:43
Published 25 января 2019, 08:43
Modified 20 августа 2024, 01:05
Updated 20 августа 2024, 01:05
Наши коллеги по медиахолдингу из Ростова-на-Дону и Хабаровска проверили, кто из местных депутатов любит нарушать ПДД, не платит налоги и скрывается от судебных приставов.
Так, с одного из ростовских депутатов в 2017 году через суд взыскали 45 млн рублей.
Мы решили проверить на сайте Федеральной службы служебных приставов, есть ли долги у депутатов Белгородской областной Думы и городского совета. Депутаты Белгородской области таких больших долгов не имеют, но интересную информацию мы отыскали.
Сразу оговоримся, что мы оперируем информацией, полученной с сайта ФССП. Как всё обстоит на самом деле, смогут рассказать только сами приставы и прославленный спортсмен.
На сайте «висит» дело о взыскании налогов и сборов, включая пени. Исполнительное производство завели 12 августа 2017 года по акту налоговой службы Белгорода от 10 июля того же года.
Какую сумму задолжал Сергей Тетюхин, на сайте не указано. Но есть пометка о том, что исполнительное производство закрыли по пункту 3 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
В пункте закона указано, что исполнительный документ возвращается взыскателю, «если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества».
Остаётся непонятным, по какой именно части пункта исполнительный документ вернули взыскателю.
По данным базы сразу несколько депутатов Белгородского городского совета не заплатили часть налогов и сборов потому, что у них не было имущества, на которое можно обратить взыскание.
Так, депутат горсовета Илья Салмин не заплатил госпошлину по исполнительному листу Свердловского районного суда Белгорода от 20 июня 2016 года. Исполнительное производство завели 4 декабря 2016 года, но уже 27 декабря его прекратили по пункту 4 части 1 статьи 46 ФЗ, который гласит: «У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными».
По той же причине «простили» долг по налогам и сборам депутату округа № 20 Белгорода Александру Стригунову и депутату округа № 25 Владимиру Ващенко. По тому же пункту «прошла» и депутат по единому избирательному округу Татьяна Незнамова, правда, ещё в 2015 году.
На ещё одного депутата горсовета – Наталью Аверьянову – судебные приставы заводили два исполнительных производства. Первое – от 12 августа 2016 года по исполнительному листу Октябрьского районного суда Белгорода и второе – по решению того же суда от 25 августа 2018 года.
Итогом в обоих случаях стал арест имущества. Какие суммы в итоге возместила депутат и какое имущество у неё арестовывали – тема для дополнительного расследования.
В отношении депутата Олега Головченко судебные приставы завели «дело» 29 декабря 2018 года. Он должен выплатить налогов и сборов на 23 555 рублей 83 копейки.
Судебный приказ об этом подписал мировой судья участка № 7 Восточного округа Белгорода 20 декабря 2017 года. Но, видимо, за год положенную сумму депутат так и не выплатил.
Депутаты Белгородской областной Думы Вадим Клет и Станислав Панов должны небольшие суммы.
У Вадима Клета в базе приставов два долга. Один – по налогам и сборам в 7 191 рубль 37 копеек. Судебный приказ вышел ещё в 2013 году, а исполнительное производство начали только в августе 2018 года.
21 августа прошлого года Арбитражный суд потребовал заплатить госпошлину в размере 1 000 рублей. 28 августа по факту начали работать приставы.
Станислав Панов задолжал 3 780 рублей 26 копеек плюс исполнительный сбор в 1 000 рублей согласно исполнительному листу мирового судьи участка № 10 Старого Оскола и исполнительному производству от 9 июля 2018 года.
Наконец, два депутата на сайте ФССП указаны как должники по штрафам ГИБДД.
Николай Гаврилов, депутат облдумы от партии ЛДПР, судя по всему, штраф заплатил, потому что на сайте этого сделать уже нельзя и сумма не указана. Исполнительное производство начали 29 июля 2015 года.
У депутата горсовета Тараса Хтея – четыре неоплаченных штрафа ГИБДД на 500 рублей каждый. Оплатить их можно прямо сейчас. Исполнительные производства начали 10 января 2019 года по актам о нарушениях от ГИБДД в сентябре 2018 года.