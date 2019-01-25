Чёрный список: «Зачем людям чиновники, которые всё перекладывают на плечи граждан?»

«Экотранс» идёт без остановок
«Мусорная» реформа удивила жителей Белгородской области не только новыми ценами на вывоз мусора, но и прежним, а то и ухудшившимся качеством работ.
Читательница Елена из посёлка Северного, живущая на улице Парковой, рассказала, что мусор там забирает «Экотранс» два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Возле дома Елены стоит урна, но во вторник машина проехала мимо.
- Ну ладно, бывает, проехали, не заметили, все мы люди. Дозвониться до компании «Экотранс» нереально. Написала обращение на их официальном сайте с просьбой, чтобы в пятницу мусор у меня забрали. Реакции никакой, и более того, машина опять проехала мимо.
Елена, Северный
Елена добавляет, что платит именно за вывоз мусора, «а не за то, что он у меня около дома лежит».
«Зачем оплачивать работу тех, кто не имеет результатов?»
Дмитрий спрашивает, «в чью буйную голову, не учитывающую настоящие реалии, пришла мысль взвалить очередное финансовое бремя на головы жителей Белгорода в попытке провести антиобщественную инициативу по обязанностям убирать дворовую территорию?».
Дмитрий убеждён, что, когда нужно сделать что-либо стоящее для интересов и жизни граждан, возникают постоянные проблемы – то денег нет, то инициатив не появляется.
- А зачем вообще тогда людям нужны такие чиновники, которые не умеют и не способны что-либо решать, а все пытаются привычно переложить на плечи граждан? Зачем оплачивать работу тех, кто не имеет результатов? Дмитрий, Белгород
Равнодушие как норма
Олег Васильевич считает странным, что органы власти, отвечающие за состояние общественного транспорта, не реагируют на сообщения граждан.
А Helen рассказала, что маршрутки № 13 и 13к ходят «отвратительно, то они есть, то чаще всего их нет». На этой неделе она простояла на остановке 25 минут и уехала с пересадками, хотя «частники по маршрутам 43, 33 ходят исправно».
«Ждите ответа…» от поликлиники
В поликлинике № 8 белгородцу, зарегистрированному на сайте bel.ru под ником 1985 и старше, вместо больничного листа выдали справку о том, что он болел, и попросили ждать звонка. В итоге пришлось объясняться на работе, и человек лишился зарплаты.
Из сообщения непонятно, почему это произошло, но читатель «благодарит» за реформу белгородских поликлиник региональные власти.
Возмутила работа реформированных белгородских поликлиник и Татьяну. Её отправили лечиться в поликлинику № 8, и доехать туда, по её словам, практически нечем.
- Первым повышением качества медицинской помощи явилось лишение всех пациентов поликлиники № 7 физиотерапевтического лечения, которого с 1 января в поликлинике нет… Экономия расходов по этой статье действительно будет, и сокращение числа пациентов, получающих физиотерапевтическое лечение, тоже. Одновременно закрыт и дневной стационар терапевтического лечения. Татьяна, Белгород
Каменный век в стиле «СвязьТелеком»
Житель Белгорода Xenios недоволен тем, что за интернет от «СвязьТелекома» приходится ездить платить в пункт оплаты на Щорса, 8, который не всегда работает. По его словам, застройщик других операторов в его 17-этажку не пустил, хотя дом находится в центре города.
- У «СвязьТелекома» нет личного кабинета абонента и полтора года одни обещания о его реализации. А зачем он им? Всё равно «клиенты» никуда не денутся, так? Если у вас есть выбор, бегите от них, либо будете ездить в 21 веке платить за интернет, не будете знать свой текущий баланс, не сможете получать уведомления на телефон с напоминанием о платеже.
Xenios, Белгород
«Холодный душ» после капитального ремонта
Аня Федоровская рассказала, что на улице Попова, 65 в одной из квартир живёт 80-летняя женщина, и ей каждый день приходится убирать потоки воды, стекающие в квартиру и по всему подъезду. По словам автора жалобы, два года назад в доме сделали капитальный ремонт.
- УК «Аспект» не принимает никаких мер по устранению проблемы! Огромная просьба разобраться!
Аня Федоровская