Чёрный список: «Зачем людям чиновники, которые всё перекладывают на плечи граждан?»

- У «СвязьТелекома» нет личного кабинета абонента и полтора года одни обещания о его реализации. А зачем он им? Всё равно «клиенты» никуда не денутся, так? Если у вас есть выбор, бегите от них, либо будете ездить в 21 веке платить за интернет, не будете знать свой текущий баланс, не сможете получать уведомления на телефон с напоминанием о платеже.