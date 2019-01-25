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Белгородский институт альтернативной энергетики отмечает семилетие

25 января 2019, 12:46
Фото: Белгородский институт альтернативной энергетики
В ближайшее воскресенье Белгородский институт альтернативной энергетики отметит семь лет со дня своего основания.

Учреждение было открыто в 2012 году по поручению главы региона Евгения Савченко. Его главными задачами являлись изучение, развитие и применение на практике экологически чистых технологий получения энергии от возобновляемых источников, а также развитие энергосберегающих методик.

За время существования института его руководитель Виктор Филатов привлёк к реализации проектов десятки местных и федеральных структур, научную элиту и бизнес. Специалисты учреждения до сих пор находятся в тесном сотрудничестве с передовыми предприятиями России и мира, помогают студентам и школьникам в их стремлении приблизиться к «чистой» энергетике.

Фото: Белгородский институт альтернативной энергетики

Белгородский институт может похвастаться четырьмя исследовательскими лабораториями, одна из которых – ЛБГУ – считается единственной в России площадкой, где проводятся масштабные исследования эффективности применения различных видов сырья для биогазовых станций.

За свою семилетнюю историю институт превратился в серьёзную научно-исследовательскую организацию с мировым именем, стал автором и активным разработчиком «Концепции развития энергосбережения на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Белгородской области», а также участником множества международных и отечественных конференций, выставок и форумов.

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#Новости#Альтернативная энергетика#Белгородский институт альтернативной энергетики#Экономика
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