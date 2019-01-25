Белгородский институт альтернативной энергетики отмечает семилетие

За время существования института его руководитель Виктор Филатов привлёк к реализации проектов десятки местных и федеральных структур, научную элиту и бизнес. Специалисты учреждения до сих пор находятся в тесном сотрудничестве с передовыми предприятиями России и мира, помогают студентам и школьникам в их стремлении приблизиться к «чистой» энергетике.