РЖД начинают продажу невозвратных билетов

Posted 21 января 2019, 09:14
Published 21 января 2019, 09:14
Modified 20 августа 2024, 01:04
Updated 20 августа 2024, 01:04
Стоимость билетов по нему значительно ниже и позволяет сэкономить от 5 до 20 %.
Продажи уже стартовали, однако сами поездки начнутся только с 19 апреля. Тариф действует на сидячие места и купе. Цену на плацкартные и общие вагоны регулирует государство, поэтому распространить действие тарифа на них РЖД не могут, объясняют «Новые известия».
Возврат допускается лишь в случае болезни или травмы пассажира, отмены поездки из-за смерти родственника и задержки отправления состава. К слову, пока тариф действует только на поездах 740/739 Москва – Воронеж и 26/25 Москва – Ижевск.