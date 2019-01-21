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Posted 21 января 2019, 09:14

Published 21 января 2019, 09:14

Modified 20 августа 2024, 01:04

Updated 20 августа 2024, 01:04

РЖД начинают продажу невозвратных билетов

РЖД начинают продажу невозвратных билетов

21 января 2019, 09:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ржд
Главный оператор российской ж/д сети запустил новый невозвратный тариф.

Стоимость билетов по нему значительно ниже и позволяет сэкономить от 5 до 20 %.

Продажи уже стартовали, однако сами поездки начнутся только с 19 апреля. Тариф действует на сидячие места и купе. Цену на плацкартные и общие вагоны регулирует государство, поэтому распространить действие тарифа на них РЖД не могут, объясняют «Новые известия».

Возврат допускается лишь в случае болезни или травмы пассажира, отмены поездки из-за смерти родственника и задержки отправления состава. К слову, пока тариф действует только на поездах 740/739 Москва – Воронеж и 26/25 Москва – Ижевск.

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#Новости#Экономика#Ржд#Поезд#Продажа
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