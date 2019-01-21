РЖД начинают продажу невозвратных билетов

Продажи уже стартовали, однако сами поездки начнутся только с 19 апреля. Тариф действует на сидячие места и купе. Цену на плацкартные и общие вагоны регулирует государство, поэтому распространить действие тарифа на них РЖД не могут, объясняют «Новые известия».