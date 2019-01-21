Пьяный полицейский устроил ДТП в Белгородском районе

Posted 21 января 2019, 07:20
Published 21 января 2019, 07:20
Modified 20 августа 2024, 00:25
Updated 20 августа 2024, 00:25
Как показала экспертиза, полицейский управлял машиной пьяным.
По данным ГИБДД, рано утром на 665 км дороги М2 «Крым» во внеслужебное время сотрудник полиции нарушил правила перестроения на личном автомобиле «Лада Приора». Он столкнулся с попутным минивэном Opel Vivaro, которым управлял 37-летний мужчина. В результате аварии пострадавших удалось избежать, автомобили получили повреждения.
На момент инцидента сотрудник управления не находился при исполнении, однако в отношении его начальников будет проведена проверка. Пьяного виновника аварии уволят, уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД.