bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2019, 07:20

Published 21 января 2019, 07:20

Modified 20 августа 2024, 00:25

Updated 20 августа 2024, 00:25

Пьяный полицейский устроил ДТП в Белгородском районе

Пьяный полицейский устроил ДТП в Белгородском районе

21 января 2019, 07:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Авария
В воскресенье, 20 января, около 04:10 утра на трассе «Крым» в Белгородском районе произошла автоавария с участием сотрудника областного УМВД.

Как показала экспертиза, полицейский управлял машиной пьяным.

По данным ГИБДД, рано утром на 665 км дороги М2 «Крым» во внеслужебное время сотрудник полиции нарушил правила перестроения на личном автомобиле «Лада Приора». Он столкнулся с попутным минивэном Opel Vivaro, которым управлял 37-летний мужчина. В результате аварии пострадавших удалось избежать, автомобили получили повреждения.

На момент инцидента сотрудник управления не находился при исполнении, однако в отношении его начальников будет проведена проверка. Пьяного виновника аварии уволят, уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Материалы по теме
За подброшенный наркотик полицейский осуждён на 2,5 годаПолный провал: фальшивкой расплатился полицейский в магазине БелгородаВ Короче полицейский заставлял маму подростка забрать заявление
#Новости#Происшествия#Белгородский район#Авария#Гибдд#Пьяный полицейский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика