Пьяный полицейский устроил ДТП в Белгородском районе

По данным ГИБДД, рано утром на 665 км дороги М2 «Крым» во внеслужебное время сотрудник полиции нарушил правила перестроения на личном автомобиле «Лада Приора». Он столкнулся с попутным минивэном Opel Vivaro, которым управлял 37-летний мужчина. В результате аварии пострадавших удалось избежать, автомобили получили повреждения.