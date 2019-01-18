На трассе Курск−Воронеж−Борисоглебск усилят меры безопасности после смертельного ДТП

Posted 18 января 2019, 11:56
Published 18 января 2019, 11:56
Modified 20 августа 2024, 04:30
Updated 20 августа 2024, 04:30
Губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал усилить меры безопасности на трассе Курск – Воронеж – Борисоглебск после трагического ДТП, которое произошло днём 15 января. Об этом он заявил на заседании областной комиссии.
Глава региона поручил принять «исчерпывающие меры» безопасности на особо опасных участках трассы, чтобы исключить подобные аварии в будущем. В их числе расширение дороги, установка разделительных ограждений и стационарных камер, а также усиленное патрулирование. Также Гусев поручил оказать помощь семье погибшего в ДТП жителя Воронежа и ужесточить требования к водителям правительственных машин, пригрозив санкциями за выезд на встречку.
В свою очередь, глава управления воронежского ГИБДД Евгений Шаталов заявил о необходимости поэтапной реконструкции участка трассы Р-298 Курск – Воронеж –Борисоглебск с 153 по 214 км.
Напомним, 15 января в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись и загорелись три машины. Одной из жертв автокатастрофы стал управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко.
Позже сотрудники полиции попросили очевидцев и свидетелей ДТП связаться с сотрудниками ГСУ ВД по Воронежской области по номерам: 8(473) 251-10-94, 8- 952-955-28-61.