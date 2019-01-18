На трассе Курск−Воронеж−Борисоглебск усилят меры безопасности после смертельного ДТП

Глава региона поручил принять «исчерпывающие меры» безопасности на особо опасных участках трассы, чтобы исключить подобные аварии в будущем. В их числе расширение дороги, установка разделительных ограждений и стационарных камер, а также усиленное патрулирование. Также Гусев поручил оказать помощь семье погибшего в ДТП жителя Воронежа и ужесточить требования к водителям правительственных машин, пригрозив санкциями за выезд на встречку.