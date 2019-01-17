Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приморский Россельхознадзор разочаровался в качестве белгородской свинины

17 января 2019, 12:37
Фото: pixabay.com
В мясе, которое используется для производства колбас и мясных изделий, в несколько раз превышено содержание жизнеспособных бактериальных клеток.

Эксперты приморского Россельхознадзора разочаровались в качестве свинины от одного из белгородских предпринимателей. Как показали лабораторные исследования, бизнесмен нарушил сразу два регламента – «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». По подсчётам экспертов, уровень бактериальной обсеменённости в партии замороженного свиного окорока почти в 10 раз превышал допустимый.

Такой результат говорит о неэффективной термической обработке, плохом состоянии оборудования или неудовлетворительных условиях хранения. К слову, этот предприниматель не в первый раз нарушает нормы ветзаконодательства. Так, в прошлом году приморское управление дважды предписывало отозвать у него документы на серийный выпуск продукции.

Материалы по теме
Волшебная палочка «докторской»: что нашло Роскачество в колбасе из Губкина?Крахмал не позволил белгородским сосискам стать лучшими в рейтинге Роскачества
#Новости#Россельхознадзор#Белгородские производители#Мясо#Приморье#Свинина#Экономика
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11