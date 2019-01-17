Приморский Россельхознадзор разочаровался в качестве белгородской свинины

Такой результат говорит о неэффективной термической обработке, плохом состоянии оборудования или неудовлетворительных условиях хранения. К слову, этот предприниматель не в первый раз нарушает нормы ветзаконодательства. Так, в прошлом году приморское управление дважды предписывало отозвать у него документы на серийный выпуск продукции.