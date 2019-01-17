Приморский Россельхознадзор разочаровался в качестве белгородской свинины

Эксперты приморского Россельхознадзора разочаровались в качестве свинины от одного из белгородских предпринимателей. Как показали лабораторные исследования, бизнесмен нарушил сразу два регламента – «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». По подсчётам экспертов, уровень бактериальной обсеменённости в партии замороженного свиного окорока почти в 10 раз превышал допустимый.
Такой результат говорит о неэффективной термической обработке, плохом состоянии оборудования или неудовлетворительных условиях хранения. К слову, этот предприниматель не в первый раз нарушает нормы ветзаконодательства. Так, в прошлом году приморское управление дважды предписывало отозвать у него документы на серийный выпуск продукции.