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Константин Полежаев уйдёт с поста мэра Белгорода?

17 января 2019, 14:27
Фото: ИА "Бел.Ру"
Исполнять обязанности до назначения нового главы администрации будет Михаил Савченко.

Константин Полежаев написал заявление об увольнении с поста мэра Белгорода по собственному желанию. Полномочия главы администрации Белгорода прекратят досрочно 22 января.

До назначения нового мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель Михаил Савченко

Проект решения об этом Белгородского городского совета рассмотрят 18 января на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и развития местного самоуправления.

Напомним, Константин Полежаев был переизбран на должность главы администрации города 20 сентября. Его соперники Сергей Тараканов и Сергей Даньков не получили ни одного голоса депутатов горсовета.

Полежаев работал в должности мэра с ноября 2015 года.

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