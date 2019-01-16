В Краснояружском районе 76-летняя пенсионерка погибла в пожаре

Трагедия произошла на одной из улиц посёлка Отрадовского Краснояружского района в 06:09.
Огонь охватил одну из комнат, повредил мебель и вещи на площади 4 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали пожарные частей № 24, 33 и 32, а также добровольцы. Спасти 76-летнюю хозяйку квартиры не удалось – её нашли на месте трагедии. Причины ЧП устанавливают специалисты.
В 07:05 16 января загорелся кирпичный дом в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. Огонь повредил кровлю и чердак на площади 80 кв. м, а после перекинулся на стоящий рядом сарай. На тушение у пожарных частей № 37, 36 и 17 ушло чуть более часа.
В 03:31 ночи по тревоге был поднят дежурный караул из частей № 10 и 46: в селе Городище Старооскольского городского округа горели баня и сарай, находящиеся под одной крышей. Огонь охватил 40 кв. м кровли, причины возгорания пока неизвестны, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.