В Краснояружском районе 76-летняя пенсионерка погибла в пожаре

В 07:05 16 января загорелся кирпичный дом в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. Огонь повредил кровлю и чердак на площади 80 кв. м, а после перекинулся на стоящий рядом сарай. На тушение у пожарных частей № 37, 36 и 17 ушло чуть более часа.