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Победитель Лиги чемпионов в составе «Белогорья» продолжит карьеру в Чехии

16 января 2019, 07:21
Фото: Евгений Грицков / ИА "Бел.Ру"
Белгородский диагональный Сергей Баранов перешёл в «Кладно».

Сергей Баранов начал сезон в составе «Белогорья», но игровой практики получал мало. Слободан Ковач сделал ставку на молодого диагонального Егора Сиденко, который стал в прошлом сезоне самым ценным игроком Молодёжной лиги.

Оставшуюся часть сезона Баранов проведёт в чешском «Кладно», сообщает сайт «Белогорья». Он должен стать усилением для чешского клуба перед плей-офф чемпионата страны.

Сергей Баранов дважды выигрывал с «Белогорьем» Лигу чемпионов, один раз – Кубок ЕКВ, неоднократно – чемпионат и Кубок России. В составе сборной страны он стал бронзовым призёром Олимпиады-2004, чемпионата Европы и Мировой лиги, выиграл Евролигу.

В этом сезоне в зарубежных чемпионатах выступают уже шесть бывших волейболистов «Белогорья». Максим Жигалов играет в Польше, Роман Данилов и Ян Ерещенко – в Турции, связующий Константин Лесик – в Сербии. Дальше всех уехал Дмитрий Мусэрский, который с этого сезона играет в японской лиге.

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