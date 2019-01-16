Победитель Лиги чемпионов в составе «Белогорья» продолжит карьеру в Чехии

В этом сезоне в зарубежных чемпионатах выступают уже шесть бывших волейболистов «Белогорья». Максим Жигалов играет в Польше, Роман Данилов и Ян Ерещенко – в Турции, связующий Константин Лесик – в Сербии. Дальше всех уехал Дмитрий Мусэрский, который с этого сезона играет в японской лиге.