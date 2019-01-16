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НИУ «БелГУ» попал в число 300 лучших вузов развивающихся стран мира

16 января 2019, 08:47
Фото: пресс-служба НИУ "БелГУ"
Всего в рейтинге Times Higher Education представлено 35 университетов России.
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Белгородский госуниверситет вошёл в группу 201-250. Среди 35 российских вузов, попавших в рейтинг, БелГУ находится на 16-й позиции. Лучший результат у МГУ им. М. В. Ломоносова – 5-е место.

Рейтинг университетов развивающихся стран мира Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings составлен из учебных заведений 43 государств. Всего в список попали 300 вузов.

Ранее Белгородский госуниверситет отметился в институциональном (позиция 801-1000) и предметном рейтинге по физическим наукам (позиция 601-800) THE WUR, сообщает пресс-служба вуза.

Успех НИУ «БелГУ» в очередном рейтинге THE является закономерным результатом мероприятий, проводимых университетом в течение нескольких лет в рамках принятой в 2013 г. стратегии по повышению конкурентоспособности Белгородского государственного национального исследовательского университета среди ведущих мировых научно-образовательный центров. Теперь наша задача – наращивать число предметных рейтингов, в которых представлен наш университет, и продвижение в топ-листах главного рейтинга THE – World University Ranking.Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ», профессор

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